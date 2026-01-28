Mateusza Hładkiego nie trzeba przedstawiać osobom, które na co dzień oglądają TVN. Dziennikarz od lat jest związany ze stacją, pracując m.in. jako reporter w "Dzień dobry TVN" oraz prowadząc własny format -"Mówię Wam!" w TVN7. W nowym odcinku "Galaktyki Plotek", wraz z prowadzącym Marcinem Wolniakiem, odniósł się do tematu zarobków osób pracujących w branży medialnej.

Mateusz Hładki szczerze o zarobkach w mediach. "Rosły wraz z doświadczeniem"

Pod koniec rozmowy prowadzący zapytał Hładkiego, czy jego zdaniem prawdą jest, iż w mediach można dobrze zarabiać po kilku latach pracy i kilkukrotnej zmianie redakcji. Dziennikarz jasno odpowiedział. - Moim zdaniem nie. Mówię to na własnym przykładzie. Pracowałem w Telewizji Polskiej i w TVN. I droga zawsze była ku górze i te zarobki rosły wraz z doświadczeniem, więc w moim przypadku wzrost wynagrodzenia nie wiązał się wraz ze zmianą pracodawcy - podkreślił Hładki.

Popularny prezenter zdaje sobie jednak sprawę, że istnieją sytuacje, w których do zmiany miejsca pracy mimo wszystko dochodzi. - Aczkolwiek jest chyba tak niekiedy, żeby awansować, żeby przebić jakiś szklany sufit, który nagle wyrasta nad nami, to trzeba iść do innej firmy, zmienić barwy - dodał Hładki w "Galaktyce Plotek".

Mateusz Hładki ujawnił prawdę o mobbingu w pracy. Tego doświadczył

Innym tematem, który poruszono w podcaście, była kwestia mobbingu. Kilka lat temu głośno mówiła o nim m.in. Anna Wendzikowska. Jak się okazało, Hładki również doświadczył go, pracując w telewizji. - Doświadczyłem bardzo niefajnych zachowań. Ja bym powiedział, że to był taki "mobbing w białych rękawiczkach" - skomentował dziennikarz, wyjaśniając, co dokładnie się działo.

- W zasadzie tak naprawdę co robi ten twój przełożony? Egzekwuje od ciebie pracę, obowiązki, ocenia je, wyraża krytykę, czyli wszystko tak, jak być powinno. Natomiast forma i treść pozostawiają wiele do życzenia - opowiedział prezenter w "Galaktyce Plotek". Więcej przeczytacie w artykule: "Mateusz Hładki doświadczył ciężkich chwil w trakcie pracy w TVN. 'Mobbing w białych rękawiczkach'".