Konkol z Łez wielokrotnie lądował w szpitalach. Ostro podsumował krytykujących WOŚP

Adam Konkol to lider i założyciel grupy Łzy. Twórca największych przebojów zespołu jak: "Agnieszka już dawno...", "Narcyz się nazywam", "Niebieska sukienka" czy "Gdybyś był", nie ma jednak życia usłanego różami. Od najmłodszych lat artysta zmaga się z zespołem Eisenmengera, czyli wrodzoną wadą serca powodującą tętnicze nadciśnienie płucne, ograniczającą jego możliwości życiowe i medyczne. Z tego względu wielokrotnie korzystał ze sprzętów medycznych z serduszkiem WOŚP. Teraz lider Łez odniósł się do osób krytykujących działania Orkiestry i Jurka Owsiaka.

Konkol wsparł WOŚP. Przekazał na aukcję kolekcjonerską gitarę

Adam Konkol sam aktywnie włącza się w pomoc na rzecz WOŚP. W tym roku poinformował na Instagramie, że na aukcję przekazał kolekcjonerską gitarę z autografami. "W swoim życiu bywałem w szpitalach częściej, niż bym chciał. I za każdym razem widziałem tam sprzęt, który ratował zdrowie i życie - sprzęt kupiony dzięki ludziom o wielkich sercach, którzy co roku wspierają WOŚP. Wielu lekarzy mówiło mi wprost, jak ogromne znaczenie ma ta pomoc i jak bardzo zmienia codzienność pacjentów. W tym roku postanowiłem pomóc trochę inaczej. Za pośrednictwem mojego menedżera Dariusza Perza przekazałem prosto w ręce Jurka Owsiaka białą gitarę z moim autografem. To instrument o wartości kolekcjonerskiej, ale najważniejsze nie jest to, czym jest - tylko co może dać" - napisał Adam Konkol na Instagramie.

Konkol nie zostawił suchej nitki na krytykujących WOŚP. "Niech zrobią coś..."

Zapytaliśmy Adama Konkola, jak odnosi się do ludzi, którzy często krytykują WOŚP i działania Jerzego Owsiaka. Muzyk nie zostawił tego bez komentarza. Konkol nie krył swojego oburzenia faktem, że ludzie siejący hejt, sami nie potrafią zrobić nic, żeby realnie pomóc. - Wiele razy, gdy leżałem w szpitalach widziałem charakterystyczne serduszka WOŚP-u. Nie obchodzą mnie opinie tych, którzy krytykują Orkiestrę. Niech ci krytykanci zrobią coś, żeby to ich symbole, znaczki ich fundacji widniały na sprzętach medycznych. Bo krytykować to jest najłatwiej, a zrobić coś to już potrzeba działania - powiedział Plotkowi Adam Konkol. Artysta dodał także, że obecnie ma zamiar częściej udzielać się charytatywnie. - Dzięki swojej pozycji w branży muzycznej mogę niewielkim kosztem pomóc wielu osobom. I to właśnie mam zamiar robić coraz częściej - dodał Adam Konkol.

Nowe piosenki Łez. Konkol zapowiedział premierę trzech singli

Przypomnijmy, że Adam Konkol był ostatnio gościem "Galaktyki Plotek", gdzie opowiedział o swoich planach na obchody 30-lecia zespołu Łzy na estradzie. Muzyk i songwriter teraz zapowidział w sieci premierę trzech nowych piosenek zespołu. Już 6 lutego w serwisach streamingowych ukażą się piosenki: "Nie dla mnie", "tęsknię" i "Dziewczyna z sąsiedztwa".