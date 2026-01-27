W siódmym odcinku "Galaktyki Plotek" gościnią Marcina Wolniaka była Paula Karpowicz. Piosenkarka disco polo, znana z duetu Topky, zebrała się na szczere wyznanie na temat kwestii macierzyństwa. Karpowicz wyjawiła, że byłaby już mamą, gdyby nie fakt, że panicznie boi się porodu. Głos w tej sprawie zabrała specjalistka ginekologii i położnictwa, doktor Anna Fuchs.

Zobacz wideo Karpowicz panicznie boi się porodu. Mówi o presji społecznej

Karpowicz panicznie boi się porodu. "Jest to trudny temat do przebrnięcia u mnie w głowie"

Paula Karpowicz trzy lata temu wyszła za swojego menedżera, Grzegorza Zimeckiego. W "Galaktyce Plotek" piosenkarka wyznała, że strach przed porodem powstrzymuje jej myśli o macierzyństwie. - Obecnie jest taki etap, że ja jeszcze nie chcę. Bardzo się boję porodu. Jest to trudny temat do przebrnięcia u mnie w głowie. Nie wiem, dlaczego, bo żadnych traum z tym związanych nie było w moim otoczeniu. Bardzo się tego boję. Nie wiem, z kim pogadać w ogóle, żeby trochę mi się w głowie poukładało i powiem ci szczerze, że gdyby nie to, że ten poród, to pewnie już bym była mamą - powiedziała Paula Karpowicz w podcaście Plotka.

Ginekolożka mówi o błędach położnictwa. "Lekceważenie lęku kobiety"

Postanowiliśmy skontaktować się z ekspertką w tej dziedzinie. Doktor Anna Fuchs zwróciła uwagę na błędy w położnictwie. - Poród nie musi być traumą. Trauma zaczyna się wtedy, gdy lęk kobiety jest ignorowany. W mojej ocenie największym błędem w położnictwie nie jest ból porodowy - lecz lekceważenie lęku kobiety. Strach przed porodem jest zjawiskiem medycznie rozpoznanym, a nie emocjonalną nadwrażliwością - powiedziała.

- Współczesna ginekologia i położnictwo dysponują skutecznymi narzędziami kontroli bólu, redukcji lęku i indywidulanego planowania porodu - od znieczulenia, przez przygotowanie psychiczne, po świadomy wybór drogi porodu - podkreśliła dr Anna Fuchs w rozmowie z Plotkiem. Ekspertka zwróciła uwagę także na rozwój współczesnej medycyny w tym zakresie. - Profesjonalna opieka nie polega dziś na heroizmie rodzenia, lecz na bezpieczeństwie, wiedzy, poszanowaniu decyzji pacjentki - dodała dr Anna Fuchs.