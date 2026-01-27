Mateusz Hładki to prowadzący "Mówię Wam!" w TVN7, który od lat jest też związany z "Dzień dobry TVN", gdzie pracuje jako reporter. Popularny dziennikarz, który wraz z Weroniką Zając współprowadził ubiegłoroczną galę Jupiterów, tym razem odwiedził "Galaktykę Plotek". W programie padło pytanie o kwestie mobbingu, o których kilka lat temu głośno mówiła Anna Wendzikowska.

REKLAMA

Zobacz wideo Hładki o "mobbingu w białych rękawiczkach"

Hładki mówi o "mobbingu w białych rękawiczkach". "Doświadczyłem bardzo niefajnych zachowań"

Marcin Wolniak zapytał Mateusza Hładkiego, czy sam doświadczył mobbingu przez długie lata swojej pracy w telewizji. Dziennikarz przyznał, że doświadczał sytuacji, które nie powinny mieć miejsca. - Doświadczyłem bardzo niefajnych zachowań. Ja bym powiedział, że to był taki "mobbing w białych rękawiczkach". Bo gdybyś naprawdę spróbował zawalczyć o sprawiedliwość przed wymiarem sprawiedliwości, to sądzę, że obrońcy tej drugiej strony bez trudu by ją wybronili. Jest natomiast rodzaj takiego mobbingu, który ja nazywam "mobbingiem w białych rękawiczkach", czyli w zasadzie tak naprawdę co robi ten twój przełożony? Egzekwuje od ciebie pracę, obowiązki, ocenia je, wyraża krytykę, czyli wszystko tak, jak być powinno. Natomiast forma i treść pozostawiają wiele do życzenia - wyznał Mateusz Hładki w "Galaktyce Plotek". - Uważam, że spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy nigdy nie powinni dostać szansy, możliwości kierowania innymi ludźmi - dodał zdecydowanie prezenter TVN.

Osoby, które mobbingowały Hładkiego nie pracują już w mediach? "Ta karma do nich wraca"

W dalszej części rozmowy Marcin Wolniak dopytał Mateusza Hładkiego, czy ludzie, którzy stosowali na nim wspomniany "mobbing w białych rękawiczakch" wciąż pracują w mediach i kierują zespołem ludzi. - Na szczęście już nie. I zdradzę z radością, że szybko tracą kolejne stanowiska pracy i bardzo dobrze, bo ta karma do nich wraca. I zdradzę też, że tak ja, jak i bliscy mi ludzie, którzy doświadczyli tego samego od tych samych osób, zawsze się cieszymy, kiedy ta karma do nich wraca - powiedział Mateusz Hładki w "Galaktyce Plotek".