Grafolożka wzięła pod lupę podpisy Nawrockich. Takie ma wnioski. "Silny kręgosłup wartości"

Para prezydencka przybyła do Wilna, gdzie wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 163. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. O stylizacji Marty Nawrockiej przeczytacie tutaj. Na instagramowym profilu prezydenta pojawiły się kadry z wizyty. Na jednym ze zdjęć uwieczniono księgę z podpisami. Co o Marcie i Karolu Nawrockich mówi ich charakter pisma? Grafolożka Magdalena Deuar-Partyka wszystko wyjaśniła.

Karol i Marta Nawroccy podpisali się w księdze. "Potrzeba ochrony..."

Ekspertka przyjrzała się podpisowi Karola Nawrockiego. - W podpisie Karola Nawrockiego wyraźnie dominuje strefa górna, odpowiadająca za idee, wartości, ambicje oraz sposób myślenia strategicznego. Litery są ostre, kątowe, zdecydowane niczym precyzyjnie prowadzony miecz. Nie ma tu przypadkowości ani miękkich przejść. Co szczególnie interesujące, górna partia podpisu tworzy swego rodzaju parasol ochronny nad pozostałą częścią grafizmu - powiedziała nam. Co oznaczają te cechy? - W grafologii taki układ często interpretowany jest jako potrzeba ochrony tego, co zostało już osiągnięte, np. pozycji, dorobku, wartości i wypracowanego porządku. To podpis osoby, która nie działa impulsywnie, lecz opiera się na jasno określonych zasadach - usłyszeliśmy.

Magdalena Deuar-Partyka zaznaczyła, że pismo Nawrockiego nie jest zamknięte ani nieelastyczne. - Taki układ świadczy o kimś, kto potrafi postawić na swoim, ma silny kręgosłup wartości i dużą wewnętrzną stabilność, ale w kluczowych sprawach dopuszcza kompromis, nie z potrzeby ustępstwa, lecz z dojrzałości i świadomości celu. Podpis Karola pokazuje człowieka, który myśli długofalowo, chroni to, co zbudował, i wie, kiedy warto ustąpić, a kiedy pozostać niewzruszonym - dodała.

Marta Nawrocka przejmuje inicjatywę? "Taka konstrukcja sugeruje osobę..."

Zdaniem Magdaleny Deuar-Partyki pismo Marty Nawrockiej charakteryzuje się silnie rozbudowaną strefą środkową. - To właśnie ona dominuje w jej grafizmie. W grafologii ta część pisma odpowiada za codzienne funkcjonowanie, sprawczość, zarządzanie rzeczywistością i relacjami "tu i teraz". Taka konstrukcja sugeruje osobę, która naturalnie przejmuje inicjatywę, organizuje, decyduje i porządkuje przestrzeń wokół siebie także tę domową - powiedziała ekspertka.

Odwrotnie jest u Karola Nawrockiego. Oszczędna strefa środkowa w jego podpisie oznacza, że prezydent skupia się na funkcji, roli i zadaniu. - To pismo człowieka, który lepiej odnajduje się w strukturach, odpowiedzialności publicznej i długofalowym działaniu niż w detalach dnia codziennego - usłyszeliśmy. - W uproszczeniu można więc powiedzieć, że jeśli chodzi o przestrzeń prywatną, to Marta nadaje rytm, natomiast w przestrzeni publicznej i państwowej stery naturalnie przejmuje Karol - dodała

Podpisy Nawrockich "nie konkurują ze sobą". Tym się różnią

Magdalena Deuar-Partyka zaznaczyła, że podpisy Nawrockich "nie konkurują ze sobą". - Raczej uzupełniają się, pokazując klasyczny podział ról, zapisany nie w słowach, lecz w ruchu ręki. Podpisy Marty i Karola Nawrockich różnią się także impulsem pisma, czyli sposobem łączenia liter w obrębie wyrazu, jedną z kluczowych cech analizowanych w grafologii - powiedziała nam. Ekspertka wyjawiła, że w podpisie Marty Nawrockiej widoczny jest impuls wyrazowy. - Taki sposób pisania świadczy o ciągłości działania, szybkim reagowaniu, łatwości wchodzenia w relacje i naturalnej potrzebie bycia w kontakcie z otoczeniem, o empatii. To pismo osoby, która myśli i działa "ciągiem", bez częstych przerw, przejmując inicjatywę i nadając tempo wydarzeniom - oceniła.

U Karola Nawrockiego można zauważyć impuls sylabowy. - W grafologii taki zapis interpretuje się jako łączenie intuicji z racjonalnym, analitycznym podejściem. To pismo człowieka, który potrafi zatrzymać się, rozważyć decyzję, oddzielić emocje od faktów i świadomie dawkować swoją energię. Jednocześnie taki impuls może sygnalizować pewne zmęczenie nadmiarem bodźców i intensywnymi kontaktami międzyludzkimi - dodała ekspertka.