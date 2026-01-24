Natalia Niemen słynie nie tylko z mocnego głosu, który odziedziczyła po ojcu, ale także z tego, że nie boi się głośno wyrażać swojego zdania, nawet na kontrowersyjne tematy. W sobotę 24 stycznia wokalistka świętuje 50. urodziny. W naszym podcaście "Galaktyka Plotek" prowadzonym przez Marcina Wolniaka artystka zdradziła, jak się czuje, wkraczając w nową dekadę życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemen z taką energią wchodzi w pięćdziesiątkę. "Jestem na pewno w procesie"

Natalia Niemen kończy 50 lat. "Dużo się u mnie czyści"

Natalia Niemen może się pochwalić bogatym bagażem doświadczeń życiowych. W rozmowie z Marcinem Wolniakiem piosenkarka opowiedziała między innymi o życiu w sekcie, rozpadzie małżeństwa i chorobie córki. Artystka została też zapytana o zbliżające się wielkimi krokami 50. urodziny. Wokalistka przyznała, że jest to dla niej czas zmian. Zapowiedziała również nową płytę.

Jestem na pewno w procesie. Interesuję się numerologią, tymi wszystkimi "bajerami", w cudzysłowie, bo to wszystko działa i ma rację bytu. Kończymy teraz Rok Węża i rzeczywiście wiele osób teraz zrzuca skórę. Mnie na przykład wiele osób pokazało swoje true colors (pol. prawdziwe kolory). Wiele dobrych znajomości odleciało mi

- wyjawiła. - Czyszczenie trwa i się kończy. (...) Następny rok to jest Rok Konia i to galopującego, więc ja widzę, że to u mnie tak idzie. Dużo się u mnie czyści i ta pięćdziesiątka, no nieźle, galopująca pięćdziesiątka... Afirmuję, że w tym 2026 już ta płyta moja wyjdzie, którą od tych milionów lat robię. I mam dużo nadziei na dobro - mówiła.

Natalia Niemen mówi o pracy nad sobą. "Jestem z siebie bardzo dumna"

Artystka wyjawiła, że aby znaleźć się w takim momencie życia, przeszła długą drogę. - Dużą pracę wykonałam terapeutyczną, z terapeutami, taką pracę nad sobą, nad samozdyscyplinowaniem, szczególnie umysłu, bo zawsze byłam osobą zamartwiającą się. Jestem z siebie bardzo dumna, bo przed tą pięćdziesiątką umiem swoje myśli, jak owego konia, cuglami pociągnąć, a wiele osób ma z tym problem, załamujemy się często. Patrzę w przyszłość jasno, pomimo takich różnych walnięć od losu bolesnych - podsumowała Niemen.