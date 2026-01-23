W sieci niespodziewanie głośno zrobiło się o "Dniach Mogilna", które zaplanowano na 26 czerwca. Wszystko za sprawą plakatu, którym było reklamowane całe wydarzenie. Organizatorzy pokusili się o skorzystanie z pomocy sztucznej inteligencji. Na grafice umieszczono wizerunki znanych polskich gwiazd, m.in. Kamila Bednarka i Lanberry. Niestety żadne z nich nie przypominało siebie. Podesłaliśmy kontrowersyjną grafikę Lanberry. Jak zareagowała?

Lanberry wprost o plakacie wytworzonym przez AI. Wspomniała o regulacjach prawnych

19 stycznia lokalny portal CMG24.pl zamieścił zarówno na swojej stronie, jak i fanpage'u informację o miejskiej imprezie. We wpisie zachęcano mieszkańców do głosowania na gwiazdę, która pojawi się na wydarzeniu 26 czerwca. Na plakacie promującym "Dni Mogilna" znaleźli się: Kamil Bednarek, Afromental, Varius Manx, Michał Szczygieł i Lanberry. Internauci od razu zwrócili uwagę, że materiał został stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji, przez co żadna z gwiazd nie przypominała siebie.

Gdy jedni podeszli do całej sprawy z przymrużeniem oka, inni byli oburzeni tym, w jaki sposób przerobiono poszczególnych artystów. O zdanie na ten temat postanowiliśmy zapytać samą Lanberry, która znalazła się na kontrowersyjnym plakacie. Piosenkarka nie gryzła się w język. - Zupełnie nie jestem podobna. Na początku mnie to rozbawiło, bo AI zrobiło ze mnie trochę Jessicę Rabbit. Wierzę, że jest to jednorazowa wpadka a użycie AI w tym kontekście - używania wizerunku itp. będzie jak najszybciej uregulowane prawnie - powiedziała Plotkowi.

Internauci bezlitośni dla organizatorów. "Przestańcie bawić się w AI"

Choć grafika po godzinie została zastąpiona inną, to niektórzy internauci zdążyli ją zapisać. W komentarzach pod postem dali upust swoim emocjom. "Nie chcę się czepiać, ale kto tworzył ten plakat? Przecież ci wszyscy ludzie tak nie wyglądają. Baron, Lanberry, ale Bednarek to już jest hit", "Michał Szczygieł chyba inaczej wygląda CMG24.pl? Kamil Bednarek też jakby niepodobny do siebie. Przestańcie bawić się w AI, które nie potrafi tworzyć realistycznych rzeczy, tylko wysilcie się na normalne zdjęcia artystów" - pisali. Plakat znajdziecie w naszej galerii.

