W grudniu Polska pękała z dumy po światowych sukcesach Radzimira Dębskiego. Muzyk pojawił się u boku Snoop Dogga podczas świątecznego Halftime Show NFL. Wydarzenie odbiło się szerokim echem nie tylko w świecie muzyki, ale także show-biznesu. "Kochani, kto słuchał legendarnego amerykańskiego rapera, który nazywa się Snoop Dogg, będzie mu trudno uwierzyć, że w bożonarodzeniową noc w słynnym widowisku Holiday Halftime Show obok niego stał polski muzyk Radzimir Dębski. Ale to prawda! Jimek dyrygował orkiestrą i robił to w genialny sposób" - napisał podekscytowany całym wydarzeniem Jacek Cygan. Więcej przeczytasz tutaj. Polska znów ma powód do dumy. Kolejny artysta z Polski w niezwykłym duecie zachwycił za granicą. Jakub Józef Orliński zaśpiewał z ASAP Rockym. W rozmowie z nami opowiedział o pierwszych wrażeniach po występie na paryskiej scenie.

Zobacz wideo Jakub Józef Orliński pokazuje kulisy występu z ASAP Rockym w Paryżu. Spełnił swoje marzenie

Jakub Józef Orliński zdradza kulisy występu z ASAP Rockym. "Niesamowite doświadczenie"

22 stycznia Jakub Józef Orliński wziął udział w charytatywnym koncercie Gala des Pièces Jaunes 2026, który odbył się w Paryżu. Polski śpiewak operowy, kontratenor i b-boy już w 2024 roku zachwycił swoim występem podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, gdzie wykonał utwór "Viens, Hymen", będący częścią widowiska operowo-baletowego "Les Indes galantes". Tym razem stanął u boku jednego z najbardziej cenionych amerykańskich raperów.

Zapytaliśmy Jakuba Orlińskiego o wrażenia z udziału w tak dużym i prestiżowym wydarzeniu. Podkreślił, że najważniejsza jest dla niego idea przyświecająca temu niezwykłemu spotkaniu muzyków na scenie. - Wydarzenie niesamowite. To jest wielka gala charytatywna, która w tym roku zbiera pieniądze na pomoc chorym dzieciom. Co roku od kilkunastu lat zapraszają najróżniejszych artystów z Francji i ze świata, ale zawsze jest tam akcent muzyków klasycznych plus bardzo stawiają na kolaboracje między tymi artystami - zaczął Orliński. Jak się okazuje, jego występ z cenionym amerykańskim raperem nie był do końca planowany.

Jestem ogromnie szczęśliwy, że mogłem się dołożyć do pomocy, a po drugie, że w sumie dość spontanicznie wyszła taka sytuacja, że mogliśmy zagrać jeden numer razem z ASAP Rockim! Niesamowite doświadczenie i piękna przygoda!

- podsumował w rozmowie z Plotkiem Jakub Józef Orliński. Jeszcze raz gratulujemy!

Jakub Józef Orliński pokazał kulisy charytatywnego koncertu w Paryżu. Spełnił marzenie

Jakub Józef Orliński pokazał także, jak charytatywny koncert Gala des Pièces Jaunes 2026 realizowany był od kulis. Artysta ujawnił kadry spod sceny i pokazał, jak wygląda przygotowanie sprzętu dla wszystkich występujących. Zdradził, że w końcu mógł spełnić swoje marzenie i wjechać na scenę windą. Znalazł także chwilę oddechu na uczestniczenie w koncercie i podziwiał spod sceny wystąpienie zespołu Stray Kids, jednej z najważniejszych grup k-popowych na świecie, która w ostatnich latach pobiła szereg historycznych rekordów, głównie na amerykańskim rynku Billboard oraz na Spotify. Więcej przeczytasz tutaj: Jakub Józef Orliński po występie z ASAP Rockym zrobił salto na scenie. Pokazał kulisy wydarzenia