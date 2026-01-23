Małgorzata Rozenek-Majdan i Doda 20 stycznia mimo animozji pojawiły się na Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt, by wspólnie walczyć o poprawę warunków życia bezdomnych czworonogów w polskich schroniskach. Panie usadzono naprzeciw siebie, a my opisaliśmy, jak się wówczas zachowywały. W sondażu pod artykułem zadaliśmy Wam - naszym Czytelnikom i Czytelniczkom - ważne pytanie na temat obecności gwiazd w polityce. Teraz przedstawiamy wyniki waszego głosowania.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Doda na komisji sejmowej. Czy gwiazdy powinny zajmować się polityką?

Od lat, za sprawą fundacji prozwierzęcych oraz aktywistów, wiadomo, że warunki w niektórych polskich schroniskach są skandaliczne (wystarczy wspomnieć, że w ostatnich latach ujawniono m.in. nieprawidłowości w schronisku dla zwierząt w miejscowości Bystry, właścicielce i zarządczyni schroniska w Wojtyszkach postawiono zarzuty znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, a w schronisku dla psów w miejscowości Posadówek w gminie Lwówek w 2023 policja znalazła w budach i lodówkach truchła psów. Zwierzęta umierały tam z zimna i głodu). Teraz o losy zwierząt postanowiły zawalczyć Małgorzata Rozenek i Doda. Obie przemawiały podczas Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt i starały się wskazywać, jak należy zmienić przepisy, by schroniska przestały być dochodowym interesem, a stały się bezpiecznym miejscem dla bezdomnych czworonogów.

Pod artykułem zamieściliśmy sondaż z pytaniem: Sądzisz, że gwiazdy powinny angażować się w politykę? W głosowaniu oddano 2889 głosów. Zaproponowaliśmy dwie odpowiedzi. "Tak, może dzięki temu coś się zmieni" oraz "Nie, bo po co?". Przeważająca większość Czytelników i Czytelniczek Plotka, bo aż 78.02 proc. (2254 głosów), opowiedziała się za pierwszą odpowiedzią. Pozostałe 21.98 proc. (635 głosów) ankietowanych wybrało drugi wariant. Warto nadmienić, że jest to stan wyników sondażu z 23 stycznia.

Małgorzata Rozenek-Majdan już wcześniej udzielała się w Sejmie

Małgorzata Rozenek od dawna udziela się politycznie i jest stałą bywalczynią Sejmu. Wystarczy wspomnieć, że w 2023 roku nie jako prezenterka i celebrytka, ale jako aktywista wypowiadała się z mównicy sejmowej na temat in vitro. Uczestniczyła wtedy w obszernych dyskusjach na temat projektu obywatelskiego - zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, która miała na celu wprowadzenie finansowania leczenia niepłodności za pomocą zapłodnienia in vitro. Przypomnijmy, że ostatecznie 29 listopada 2023 roku Sejm przyjął tę ustawę.