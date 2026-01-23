Paula Karpowicz jest przedstawicielką gatunku disco polo - to przy jej hitach Polacy bawią się na imprezach oraz podczas największych festiwali w Polsce. Wokalistka Topky od dawna ma ponadto smykałkę do biznesu związanego z upiększaniem. Okazuje się, że co pewien czas można spotkać ją w zupełnie innym miejscu niż scena.

REKLAMA

Zobacz wideo Karpowicz o klinikach urody

Paula Karpowicz pracowała w salonie. Dziś żyje także z biznesu beauty

Gościni "Galaktyki Plotek" potwierdziła, że muzyka nie jest jej jedynym źródłem dochodu. W rozmowie z Marcinem Wolniakiem wróciła do początków działania w branży beauty. - Zaraz po tym, jak otworzyłam pierwszy lokal, próbowałam spełniać się w przedłużaniu włosów, makijażu i brwiach - zaczęła Karpowicz, która podkreśliła, że zajmowała się usługami, które jej po prostu wychodziły. - Paznokci aż tak nie potrafię robić. Oprócz tego mamy inne usługi. Opalanie natryskowe też wykonywałam, także tak - człowiek orkiestra w tym salonie. Ale porobiłam dużo kursów. Chciałam się tego pouczyć, bo to jest takie moje drugie hobby, które lubię - podkreśliła Karpowicz. Dodała, że wciąż interesuje się branżą beauty i różnego rodzaju zabiegami. Taki lokal był jej marzeniem. Spodziewaliście się?

Paula Karpowicz chciałaby wystąpić w "Tańcu z gwiazdami"? Powiedziała to wprost

Marcin Wolniak w podcaście "Galaktyka Plotek" wyznał, że Anna Rusowicz przestrzegała przed udziałem w show "Twoja twarz brzmi znajomo" przez fakt, że cera niszczy się przez kleje i maski. Co na to Paula Karpowicz? - Dałabym radę. Nie no, ja bardzo chcę. Ja jestem zdeterminowana. Ja myślę, że bym się sprawdziła - oceniła. Później dodała kilka słów na temat innego show.

- Bo na przykład taki program, jak "Taniec z gwiazdami", ja niekoniecznie czuję się w tańcu. Mam bardzo duże problemy z plecami i myślę, że po pierwszym odcinku mogłabym się pożegnać, więc dużo bym tam pewnie nie zawojowała - przyznała Paula Karpowicz. Chcielibyście zobaczyć artystkę w show "Twoja twarz brzmi znajomo"? ZOBACZ TEŻ: Karpowicz była wściekła na Janachowską w sprawie organizacji wesela? "Mało ją widziałam"