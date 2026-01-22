Magda Gessler od lat jest jest jedną z największych gwiazd TVN. Restauratorka pojawia się w takich programach jak "Kuchenne rewolucje","MasterChef" czy nowy format "Magda gotuje internet", gdzie widzowie jeszcze dogłębniej mogą poznać jej osobowość. Przez dwa sezony program przyciągał średnio pół miliona widzów, co zachęciło stację do kontynuowania projektu. Teraz w programie Magdy pojawi się absolutna ikona polskiej muzyki - Maryla Rodowicz. Wiemy już, co będzie działo się w tym odcinku. Panie nie będą unikać trudnych tematów - padną nawet słowa o... operacjach plastycznych. Specjalnie dla Was mamy przedpremierowy fragment odcinka programu.

Zobacz wideo Gessler gościła Marylę. Wtem wypaliła o operacjach plastycznych

Maryla Rodowicz wspomniała o operacjach plastycznych. Magda Gessler: Mam to w d***e

Spotkanie Magdy Gessler i Maryli Rodowicz w programie "Magda gotuje internet" okazało się pełne humoru, szczerości i… kilku zaskakujących wyznań. - Bardzo ładnie wyglądasz, Maryla. Naprawdę, aż miło na ciebie patrzeć - zaczęła Magda Gessler, nie szczędząc komplementów. - To się cieszę. I to bez operacji - zaznaczyła Maryla Rodowicz. W odpowiedzi restauratorka od razu podkreśliła swoje liberalne podejście do tematu urody.

Ja nie wiem, bo mam to w d***e, jest mi wszystko jedno, co kobiety sobie robią, byle dobrze wyglądały

- odparła w programie. - Tylko mówię, bo jak powiesz, że to geny, to nikt ci nie uwierzy - dodała piosenkarka z uśmiechem.

Magda Gessler i Maryla Rodowicz o naturalności. Nagle wspomniały o ustach i policzkach. "Nie musimy wstrzykiwać tego świństwa"

W dalszej rozmowie nie zabrakło też odniesienia do medialnych komentarzy o wyglądzie samej Gessler. Zwróciła uwagę zwłaszcza na kwestię ust. - Na fotografii moja mama ma jeszcze większe usta od moich - przyznała Magda, na co Maryla zaczęła wyliczać ich kolejne atuty. - Policzki nasze wschodnie… - zwróciła się do prowadzącej. - Ratują nas, nie musimy wstrzykiwać tam tego świństwa - przyznała.

Na tym jednak nie koniec, bo w wywiadzie znalazło się także miejsce na temat codziennego stylu. - Chodzisz jeszcze w dżinsach? - zapytała Magda. - Tak, ale w takich szerokich, z dziurami - odpowiedziała Maryla. - A ja nie. Mnie ograniczają psychicznie - przyznała restauratorka, po czym mogła liczyć na bezcenne podsumowanie wokalistki. - No bo trzeba się dopiąć w pasie - dodała Rodowicz, żartując z charakterystycznego podejścia Gessler do mody. Fragment odcinka "Magda gotuje internet" znajdziecie w materiale wideo załączonym w górnej części artykuł. Cały odcinek z kolei zobaczycie w niedzielę o 11.30 na antenie TVN.