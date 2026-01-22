Ekspertka spojrzała na zdjęcia pierwszych dam. Niesamowite, co powiedziała o Nawrockiej

Styl pierwszych dam to temat, który fascynuje nie tylko ekspertów od mody, ale też fanów polityki i show-biznesu. Co stylizacje Danuty Wałęsy, Jolanty Kwaśniewskiej, Agaty Dudy i Marty Nawrockiej mówiły o nich samych? O tym w rozmowie z Plotkiem opowiedziała Iwona Sasin - mentorka stylu i psychostylistka.

Zobacz wideo Smaszcz o modowych wyborach Nawrockiej. "Daje się komuś przebierać"

Jak ubierały się pierwsze damy? Danuta Wałęsa w zbroi, która miała chronić, Jolanta Kwaśniewska ikoną elegancji

Jak stwierdziła Iwona Sasin, Danuta Wałęsa pojawiła się w przestrzeni publicznej w czasach, gdy kobiecość w polityce była raczej tłem niż głosem. Jej styl był prosty, surowy i zachowawczy, niemal niewidzialny. - Proste fasony, stonowane kolory, brak modowych ambicji. Ale to właśnie ta powściągliwość stała się komunikatem - wyjaśniła ekspertka. - Ubrania Wałęsy nie miały budować wizerunku, miały chronić. Były zbroją kobiety wrzuconej w świat polityki, bez pytania o gotowość. To styl przetrwania, ochrony, wycofania. Dla mnie jest najważniejszy historycznie, bo najwięcej mówi o ograniczeniach epoki - dodała Sasin.

Zupełnie inaczej wyglądała obecność Jolanty Kwaśniewskiej, która szybko stała się ikoną elegancji. Jej styl był dopracowany, klasyczny, ale jednocześnie nowoczesny. - To ona jako jedyna połączyła wszystkie elementy naraz: świadomość symbolicznej roli, osobowość, konsekwencję, jakość i umiejętność używania ubioru jako języka, a nie kostiumu - podkreśliła ekspertka. Kostiumy i garsonki o wyraźnej linii, stonowane kolory, proporcje sylwetki, subtelna biżuteria i starannie dobrane dodatki - wszystko tworzyło wizerunek kompetentnej, obecnej i pewnej siebie pierwszej damy. Jej ubrania nie dominowały osoby, lecz ją wzmacniały.

Pierwsze damy pod okiem ekspertki. Styl Agaty Dudy najmniej osobisty, Marta Nawrocka "negocjuje swoją obecność"

Styl Agaty Dudy według Iwony Sasin był zupełnie inny - konsekwentny, zdyscyplinowany i mocno instytucjonalny. - To styl najbardziej kontrolowany i formalnie spójny, ale najmniej osobisty. Bardzo skuteczny jako wizerunek instytucji, mniej jako opowieść o kobiecie - tłumaczyła Sasin. Sukienki o tej samej linii, mocne kolory, wyraźna konstrukcja płaszczy - wszystko działało, ale jak uniform. Jak twierdzi ekspertka, styl Dudy chronił, ale też oddzielał, wyznaczał granice i kontrolował przekaz.

Najbardziej współczesny styl według stylistki reprezentuje Marta Nawrocka. Jej styl balansuje między codziennością a reprezentacją i nie aspiruje do monumentalności. - To styl osoby, która jeszcze negocjuje swoją obecność, testuje granice formalności i prywatności - zauważyła Sasin. Czasem zdarzają się mniej dopracowane proporcje czy materiały, ale w tym niedokończonym charakterze kryje się siła - opowiada o próbie zachowania siebie w roli, która pochłania.

Pierwsze damy. Jak ich styl mówił o roli kobiet w polityce?

Porównując wszystkie cztery sylwetki, Sasin zauważyła wyraźny trend - styl pierwszych dam nie podążał za modą, lecz za społeczną zgodą na obecność kobiety. Od cichej powściągliwości Wałęsy, przez elegancką klasykę Kwaśniewskiej, po dyscyplinę Dudy i eksperymenty Nawrockiej - ubrania zawsze były komunikatem o roli, granicach i przestrzeni, jaką wolno było zajmować kobietom. - Im mniej wolno było kobiecie, tym cichsze były jej ubrania. Im więcej przestrzeni mogła zająć, tym bardziej styl stawał się głosem - stwierdziła ekspertka. Iwona Sasin podsumowała rozważania o stylu w następujący sposób - Jolanta Kwaśniewska miała najlepszy styl, Danuta Wałęsa najprawdziwszy, Agata Duda najbardziej zdyscyplinowany, a Marta Nawrocka najbardziej niepokojąco współczesny.