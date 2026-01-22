W podcaście "Galaktyka Plotek" niedawno wystąpiła Paula Karpowicz z zespołu Topky. W rozmowie z Marcinem Wolniakiem wypowiedziała się na wiele różnych tematów. W pewnym momencie temat zszedł na programy rozrywkowe. Zdradziła, czy wystąpiłaby w "Tańcu z gwiazdami". Artystka postanowiła opowiedzieć nieco więcej na temat swoich problemów zdrowotnych. To mogłoby przekreślić jej szanse.

Zobacz wideo Paula Karpowicz wysta?piła na sylwestrze TV Republiki. Teraz mo?wi o organizacji. Pani z make-upem zawiodła

Paula Karpowicz o "Tańcu z gwiazdami". Wspomniała o swoim zdrowiu

Marcin Wolniak w podcaście "Galaktyka Plotek" powiedział, że Anna Rusowicz przestrzegała przed udziałem w show "Twoja twarz brzmi znajomo" z uwagi na fakt, że cera niszczy się przez kleje i maski. Co na to Paula Karpowicz? - Dałabym radę. Nie no, ja bardzo chcę. Ja jestem zdeterminowana. Ja myślę, że bym się sprawdziła - wspomniała.

Wtem dodała kilka słów na temat innego show. - Bo na przykład taki program, jak "Taniec z gwiazdami", ja niekoniecznie czuję się w tańcu. Mam bardzo duże problemy z plecami i myślę, że po pierwszym odcinku mogłabym się pożegnać, więc dużo bym tam pewnie nie zawojowała - wyznała Paula Karpowicz. Chcielibyście zobaczyć artystkę w show "Twoja twarz brzmi znajomo"?

Paula Karpowicz zdradziła kulisy wesela. Tak wyglądała jej współpraca z Izabelą Janachowską

W "Galaktyce Plotek" Paula Karpowicz wróciła też do wspomnień związanych z organizacją swojego wesela. Ceremonia z 2023 roku wydawała się idealnie przygotowana. Jak się okazało, kulisy współpracy z Izabelą Janachowską były nietypowe. - Tak naprawdę mało ją widziałam na miejscu. Widziałyśmy się może z trzy razy w życiu, więc jakoś bardzo mocno w tym nie uczestniczyła - wyznała.

Jak wyjaśniła, w praktyce to nie Janachowska osobiście koordynowała przygotowania, lecz wyznaczona przez nią osoba. - Wyglądało to tak, że po prostu dostałam osobę koordynującą, dzięki czemu zyskałam wspaniałego człowieka w życiu i do tej pory mamy ze sobą kontakt. Jest to mega fajna historia - opowiedziała. ZOBACZ TEŻ: Paula Karpowicz ujawniła kulisy sylwestra TV Republika. "Trochę się bałam"