20 stycznia odbyła się konferencja prasowa w Białym Domu. Data wydarzenia nie była przypadkowa, ponieważ przypadła na rocznicę drugiego zaprzysiężenia Donalda Trumpa. Wiele osób zwróciło uwagę na nietypowe zachowanie prezydenta USA podczas przemówienia. "Przywódca USA rzuca na podłogę materiały, także te mówiące o jego sukcesach. Prezydent pokazał klips do papieru, mówiąc, że cieszy się, że nie włożył tam palca. Dodał, że i tak by nie okazał bólu, nawet gdyby odpadł mu palec. Klips też wylądował na podłodze" - pisał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski na platformie X. Co na to ekspertka?

Donald Trump rzucał przedmiotami podczas konferencji. "Zawsze świadomie i sprytnie zarządzał własnym wizerunkiem."

Jak zauważyła Dorota Anna Wróblewska, trudno jest jednoznacznie wskazać powody nietypowych zachowań Donalda Trumpa. - To jest obszar diagnozy należący do dbających o zdrowie i kondycję oraz wizerunek prezydenta. Możemy wysunąć kilka przypuszczeń na podstawie danych historycznych zachowań jego samego oraz innych osób na tym samym stanowisku - powiedziała nam.

Ekspertka zaznaczyła jednak, że Trump często zachowywał się dość niekonwencjonalnie. - Widzimy prezydenta USA takiego samego jak zwykle. Łamiącego schematy, postępującego "po swojemu", nieznoszącego ograniczeń i przyjętych konwencji, tworzącego własne standardy, oczekującego bezwarunkowej akceptacji dla jego języka, wypowiadanych treści oraz zachowań. Donald Trump zawsze świadomie i sprytnie zarządzał własnym wizerunkiem, którego częścią są właśnie niekonwencjonalne zachowania - usłyszeliśmy.

Donald Trump zaskoczył zachowaniem? "Jest aktorem"

Zdaniem ekspertki Donald Trump jest "naturalnym kreatorem virali ze sobą w roli głównej". - Komunikacja Trumpa do obywateli ma właśnie taki kierunek: do obywateli, nie zaś "z obywatelami". Jest aktorem, którego należy podziwiać i akceptować, nie należy zaś kwestionować fabuły ani performansu. Czyli, w zasadzie, ostatnie głośne, medialnie dziwne, niecodzienne wystąpienia i zachowania prezydenta mieszczą się w "normie" ustalonej przez niego samego - powiedziała nam Dorota Anna Wróblewska. Ekspertka nie wyklucza również innych przyczyn wspomnianego zachowania Donalda Trumpa - w tym możliwych powodów zdrowotnych.