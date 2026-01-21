Dlaczego TVP zrezygnowała z disco polo? Wokalistka Topky ma pewną teorię

Telewizja Polska przeszła ogromne przemiany. Dawniej twarzą stacji był Zenek Martyniuk i nurt disco polo, teraz jednak ten gatunek prawie całkowicie zniknął z anteny. Paula Karpowicz z zespołu Topky wystąpiła w naszym podcaście "Galaktyka Plotek" i wyjawiła, jakie ma zdanie na ten temat.

Paula Karpowicz o disco polo. "Na pewno brakuje tych wykonawców"

W rozmowie z Marcinem Wolniakiem Paula Karpowicz podzieliła się swoimi refleksjami na temat obecności disco polo w Telewizji Polskiej. - Pytanie właśnie, czy to jest odrzucane, dlatego, że to jest disco polo? Nie wiem, bo nikt na to pytanie mi nigdy nie odpowiedział. Uważam, że mimo wszystko na pewno brakuje tych wykonawców disco polo - powiedziała. Do wokalistki docierają głosy, że wciąż jest zapotrzebowanie na ten gatunek muzyczny. - Słyszę jakiś taki feedback wśród znajomych, wśród fanów, wśród osób, które nawet niekoniecznie wcale są za disco polo (...), ale już w taki dzień jak sylwester, wesele, czyjeś urodziny, imprezy, chętnie do tego disco polo tańczą - powiedziała.

Czy publiczny nadawca powinien zaangażować więcej muzyków z branży disco polo? - Może jednak warto by było, żeby jednak więcej się tej muzyki pojawiło. Nie wiem tak naprawdę, co się stało i dlaczego tak jest, że wcześniej było tego dużo (...). Może za dużo, może jest przesyt, może trzeba chwilę odpocząć, może zaraz wrócimy. Nie wiem, może jakoś za chwilę ta nasza branża trochę przeżyje takie odrodzenie. Myślę, że może tak być, bo już trochę było odpoczynku, zobaczymy - dodała Paula Karpowicz.

Paula Karpowicz o sylwestrze w Telewizji Republika. "Trochę się bałam..."

W rozmowie nie zabrakło także tematu sylwestra w Telewizji Republika. Karpowicz wystąpiła na scenie i zdradziła nam kulisy wydarzenia. Była pozytywnie zaskoczona organizacją imprezy. - Ogólnie byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, jeśli chodzi o organizację. Trochę się bałam, bo nie grałyśmy wcześniej w tej telewizji i nie wiedziałam, czego się spodziewać. Organizacyjnie było wszystko w porządku - zdradziła.