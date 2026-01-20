Telewizja Polsat od dawna zabiegała o udział Zenka Martyniuka w "Tańcu z gwiazdami". Gorąco zrobiło się wokół jego nazwiska zwłaszcza przed startem 18. edycji programu. Jednak, jak ujawnił informator Plotka, wokalista postanowił wycofać się z udziału w show.

REKLAMA

Zobacz wideo Karpowicz załamana afera? u Martyniuko?w. "Ten człowiek potrzebuje pomocy, nim sie? trzeba zaja?c?"

Zenek Martyniuk zrezygnował z udziału w "Tańcu z gwiazdami". Znamy powody

Zenek Martyniuk był wielokrotnie wymieniany jako jedna z najbardziej wyczekiwanych gwiazd kolejnej edycji tanecznego show Polsatu. "To nie żart! Zenek Martyniuk ma wystąpić w kolejnej edycji i już za kulisami mówi się, że zgarnie absolutnie rekordową stawkę za swój udział w popularnym show" - informował jakiś czas temu "Super Express". Tym samym wokalista znalazłby się wśród ogłoszonych niedawno uczestników: Emilii Komarnickiej,Małgorzaty Potockiej, Magdaleny Boczarskiej i Mateusza Pawłowskiego.

Wygląda jednak na to, że fani króla disco polo muszą obejść się smakiem, a na jego taneczne postępy przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jak przekazał nam informator związany z produkcją "Tańca z gwiazdami", Zenek Martyniuk ostatecznie zrezygnował z udziału w programie. - Pewnie Daniel jest powodem, ale na razie wiemy tyle, że Zenka nie będzie w najnowszej edycji show - dowiedzieliśmy się.

Zenek Martyniuk chciał wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Zdradził, z kim chciał tańczyć

Sam wokalista wcześniej przyznawał, że chętnie wziąłby udział w show. - To jest fajna sprawa i bardzo chętnie bym poszedł do tego programu. Przecież ja czuję rytm, chociaż do tańca to jestem raczej noga. Mógłbym się więc tam wiele nauczyć - mówił w rozmowie z ShowNews. Zenek podkreślał też, że regularnie ogląda "Taniec z gwiazdami" z ukochaną wnuczką Laurą. Wokół jego planów nie brakowało też rodzinnych dyskusji. Danuta Martyniuk, żona muzyka, z zaciekawieniem pytała o potencjalną partnerkę do tańca. - Danka wciąż mnie dopytuje, z kim ja bym chciał zatańczyć. To jej mówię, że z jakąś najładniejszą tancerką - żartował. CZYTAJ TEŻ: Wpadka Martyniuka na koncercie w Holandii. Tuba z konfetti buchnęła mu w twarz. "Aż mu włosy stanęły dęba".