Wektory to gala, która gromadzi wybitnych przedstawicieli biznesu. To na tym wydarzeniu spotkamy liderów znanych instytucji czy najzamożniejszych Polaków. Nikogo nie zdziwił fakt, że podczas uroczystego wieczoru można było zobaczyć księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego wraz z ukochaną Heleną Mańkowską. Małżonkowie jak zwykle skupili na sobie uwagę mediów. O ocenę kreacji hrabianki poprosiliśmy stylistkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda ukłonił się przed księciem Williamem

Helena Mańkowska w eleganckiej sukni na gali. Ekspertka nie ma złudzeń

Ewa Rubasińską-Ianiro jest zdecydowanie pod wrażeniem sukni Heleny Mańkowskiej. - Wszystko wskazuje na to, że ten rok może zapisać się w modowych kronikach jako wyjątkowo obiecujący. Jeśli bowiem już w pierwszym miesiącu sezonu jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci życia towarzyskiego, dotąd raczej krytykowana za nietrafione wybory garderobiane, wkracza na salony w kreacji niemal bezbłędnej, mamy do czynienia z wyraźnym stylistycznym przełomem - przekazuje nam stylistka.

- Księżna Lubomirska zaprezentowała się w sukni, która perfekcyjnie odpowiada jej proporcjom: dopasowana w górnej partii, wyraźnie zaznaczająca talię i delikatnie rozkloszowana ku dołowi, tworzy harmonijną linię sylwetki. Głęboki dekolt w kształcie litery V nie tylko otwiera ramiona, ale również optycznie wydłuża szyję, nadając całości lekkości i wertykalnego rytmu - uzupełniła.

Rubasińska-Ianiro zwróciła ponadto uwagę na modną obecnie transparentną koronkę. - Subtelne, półprzezroczyste partie materiału osłaniają ramiona i przedramiona, modelując je wizualnie, a jednocześnie wprowadzają do stylizacji modowy nerw i haute-couture’owy charakter - dodała ekspertka. Co powiedziała o kolorze kreacji? - Bezdyskusyjnie w punkt. Odcień balansujący pomiędzy czekoladowym brązem, burgundem a głębokim bordo to jedna z kluczowych barw sezonu - nasycona, szlachetna, doskonale pracująca z wieczorowym światłem i fotografią - dowiadujemy się.

Helena Mańkowska zwróciła uwagę na ważne aspekty po gali. Wszystko podsumowała

Helena Mańkowska podsumowała tegoroczne Wektory na Instagramie. Nie kryła dumy z biznesowych umiejętności Polaków. "Wraz z prognozą wzrostu PKB na 2025 roku Polska pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE - znacznie powyżej średniej i wyprzedza takie kraje jak Niemcy, Włochy czy nawet Francja" - przekazała. Ostatni z wymienionych krajów jest szczególnie bliski Mańkowskiej - to tam spędziła większość życia. Ukończyła paryską szkołę handlową, pracowała dla takich marek jak Cartier oraz Hachette Filipacchi, czyli znanego wydawnictwa.