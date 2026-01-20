Powrót na stronę główną
Karpowicz była wściekła na Janachowską w sprawie organizacji wesela? "Mało ją widziałam"
Paula Karpowicz w "Galaktyce Plotek" ujawniła kulisy jednego z najważniejszych dni w swoim życiu - ślubu. Choć z zewnątrz uroczystość wyglądała perfekcyjnie, kulisy współpracy z ekspertką ślubną Izabelą Janachowską, mogą niejednego zaskoczyć. Czy wszystko poszło zgodnie z planem?
Paula Karpowicz, Izabela Janachowska
W maju 2023 roku Paula Karpowicz z zespołu Topky wyszła za mąż za Grzegorza Zimeckiego. Uroczystość była bardzo wystawna - zaproszono około 220 gości, w tym znanych muzyków, a panna młoda miała efektowną, białą suknię z gorsetem i tiulowym dołem. W najnowszym wydaniu podcastu "Galaktyka Plotek" wokalistka wróciła wspomnieniami do wyjątkowego dnia. Jak w rzeczywistości przebiegała realizacja wesela pod okiem Izabeli Janachowskiej?

Paula Karpowicz o współpracy z Izabelą Janachowską przy organizacji wesela. Na początku nie była zadowolona

20 stycznia odbyła się premiera odcinka podcastu "Galaktyka Plotek" prowadzonego przez Marcina Wolniaka. W rozmowie z Paulą Karpowicz poruszono m.in. temat organizacji jej wesela. Wiadomo już, że w przygotowaniach pomagała jej znana ekspertka ślubna, Izabela Janachowska. Jak naprawdę wyglądała współpraca? - Tak naprawdę mało ją widziałam na miejscu. Widziałyśmy się może z trzy razy w życiu, więc jakoś bardzo mocno w tym nie uczestniczyła. Wyglądało to tak, że po prostu dostałam osobę koordynującą, dzięki czemu zyskałam wspaniałego człowieka w życiu i do tej pory mamy ze sobą kontakt. Jest to mega fajna historia - przyznała Karpowicz.

Co ciekawe, wokalistka dodała, że początkowo była sceptycznie nastawiona do tego rozwiązania. - Na początku w ogóle nie byłam zadowolona z tego, że pojawiła się taka osoba. Liczyłam na to, że sama Izabela Janachowska będzie koordynowała wszystko, a potem pojawiła się druga Izabela (Kurdyła), która jest prawą ręką pierwszej Izabeli i do tej pory mam ją w życiu - podsumowała z uśmiechem.

Paula Karpowicz zdradziła, ile kosztowało jej wesele

Warto przypomnieć, że Paula Karpowicz otwarcie mówiła o kosztach organizacji ślubu i wesela. Jak przyznała, całość była budowana od podstaw i pochłonęła ogromne środki finansowe. - Budowaliśmy wszystko od zera. Ślub to jedno, ale wesele to drugie. Bez strojów, bez sukni... Myślę, że około 200 tysięcy - wyjawiła w rozmowie z Shownews.pl. Podkreśliła też, że wiele wydatków wynikało z jej wizji estetycznej i konkretnych marzeń. - Można to zrobić w dużo tańszej kwocie, ale kwestia jest taka, że dużo kosztują takie rzeczy, jak parkiet - tłumaczyła. Zależało jej m.in. na przezroczystym namiocie z widokiem na wodę i niebo. - Mnie bardzo zależało na tym, aby namiot był przezroczysty. Tam był widok na wodę. Mnie zależało na tym, aby w nocy widzieć gwiazdy - wyjaśniła. 

