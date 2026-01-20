20 stycznia gościnią podcastu "Galaktyka Plotek", prowadzonego przez Marcina Wolniaka, była Paula Karpowicz, gwiazda zespołu Topky. W trakcie rozmowy poruszono m.in. głośny temat Daniela Martyniuka, który od wielu miesięcy wzbudza ogromne emocje ze względu na swoje kontrowersyjne zachowanie w mediach społecznościowych oraz problemy osobiste. Przypomnijmy, że ostatni czas obfitował w kolejne afery z jego udziałem - od incydentu na pokładzie samolotu, który zakończył się awaryjnym lądowaniem, po obraźliwe komentarze kierowane pod adresem najbliższych. Jak do tej sprawy odniosła się wokalistka, która na co dzień dzieli scenę disco polo z Zenonem Martyniukiem?

Zobacz wideo Karpowicz załamana afera? u Martyniuko?w. "Ten człowiek potrzebuje pomocy, nim sie? trzeba zaja?c?"

Paula Karpowicz stanęła w obronie Zenona Martyniuka po aferach z udziałem jego syna. "Szkoda mi tego Zenka"

Paula Karpowicz w "Galaktyce Plotek" odniosła się do głośnych kontrowersji wokół Daniela Martyniuka. Zwróciła uwagę na to, że opinia publiczna zbyt często kieruje krytykę w stronę jego ojca, zamiast skupić się na realnej pomocy. Wokalistka nie kryła żalu wobec takiego podejścia. - Przykre jest to, że ludzie, zamiast pomóc temu człowiekowi, to oceniają ojca. Nie do końca to rozumiem - powiedziała. Jej zdaniem Martyniuk nie zasługuje na taki lincz, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jakim człowiekiem jest prywatnie. - Szkoda mi jest tego Zenka w tym wszystkim, bo to jest fantastyczny człowiek. Nie jest zepsuty, nie jest przesiąknięty zazdrością, pychą, wyniosłością, co w naszej branży jest rzadkością. Jest ciepły i ludzki - zaznaczyła.

Paula Karpowicz stanowczo o zachowaniu Daniela Martyniuka. "Powinien się znaleźć w ośrodku zamkniętym"

W tej samej rozmowie Karpowicz dodała, że jest świadoma tego, że zachowanie Daniela Martyniuka może wynikać z niedopatrzeń rodziców. Jednak jej zdaniem zamiast hejtu potrzebne jest konkretne wsparcie. - Jemu trzeba pomóc realnie, nim się trzeba zająć. Z tego, co widzę, uważam, że jest to osoba, która powinna się znaleźć w ośrodku zamkniętym - stwierdziła Karopowicz. CZYTAJ TEŻ: Skolim o synu Zenka Martyniuka. Mówi wprost o trudnych relacjach z Danielem.