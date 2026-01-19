W "Dzień dobry TVN" rozmawiano na temat fenomenu "Macareny". W studiu pojawiła się piosenkarka Riya Sokół, która jakiś czas temu nagrała własną wersję popularnego utworu. - Jak się dowiedziałam, że cały świat tańczy do piosenki, która opowiada o tym, że kobieta idzie do baru i zdradza swojego męża z dwoma mężczyznami, to miałam zapaść. Zwróciłam się do panów z Los Del Río. Powiedziałam im, że świat się zmienił, kobiety są inne, kobiety są nowe. Kobiety mają zupełnie inne poczucie wartości. Zaproponowałam im lekką zmianę tego utworu. Panowie myśleli kilka miesięcy i się zgodzili. Bardzo im się spodobała ta wersja - mówiła w rozmowie z prowadzącymi.

REKLAMA

Na koniec programu Riya wykonała swój numer i zatańczyła z Michałem Danilczukiem. Wiele osób było pod wrażeniem jej umiejętności. W sieci internauci zaczęli sugerować, że piosenkarka powinna wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". W rozmowie z Plotkiem zdradziła, jak przebiegała jej współpraca z tancerzem i czy brała pod uwagę udział w show Polsatu.

Zobacz wideo Michał Danilczuk odpadł kiedyś z "You Can Dance". Najbardziej przerażała go... Rusin

Riya Sokół o współpracy z Michałem Danilczukiem "Jet fenomenalnym tancerzem"

Piosenkarka wielokrotnie miała okazję współpracować z Michałem Danilczukiem. W rozmowie z Plotkiem przyznała, że za każdym razem jest bardzo zadowolona ze wspólnych projektów. - Z Michałem mamy naprawdę niesamowitą energię razem i jak my się łączymy, to dzieje się po prostu coś niesamowitego, co ewidentnie kocha i Instagram, i telewizja, więc zdecydowanie gdybym miała tańczyć w "Tańcu z gwiazdami" absolutnie tylko i wyłącznie z Michałem. Poza tym jest fenomenalnym tancerzem. Niesamowity zrobiłam postęp, odkąd z nim pracuję - wyjawiła.

Riya zdradziła również, że podczas występu w "Dzień dobry TVN" zaliczyła małą wpadkę. Mimo że nikt jej nie zauważył, to piosenkarka bardzo ją przeżywała. - Michał mi powiedział, że mam się nie przejmować, bo nikt tego nie zauważył, no bo to było niezauważalne, ale ja to wiem i byłam bardzo niezadowolona i musiałam dużo ze sobą porozmawiać, żeby sobie to odpuścić. Mam jakieś takie bardzo wysokie oczekiwania wobec siebie i mimo że nie jestem tancerką, to stawiam sobie bardzo wysoko poprzeczkę, zwłaszcza, jak tańczę z takim wybitnym tancerzem jak Michał - mówiła.

Riya Sokół napisała książkę. "Czytając ją, odnajdziesz część siebie"

Pod koniec roku Riya Sokół wydała książkę pt. "Bal trwa teraz. Transpersonalna autobiografia", która jest zbiorem osobistych wspomnień i inspirujących historii. "Przysięgam przywrócić wiarę i miłość wszystkim, których życie poobijało i którzy myślą, że już nic pięknego nie może ich spotkać. (...) Ta książka jest dla nas, mimo że jest o mnie. Czytając ją, odnajdziesz część siebie. O tym, jak z choroby można zbudować zamek wolności. O modlitwie, która nie chroni przed bólem, lecz pomaga go znieść" - pisała na swoim instagramowym profilu.