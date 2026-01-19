Konkolowie brutalnie szczerze o realiach codzienności. "Miłość to rana"

Adam Konkol jest obecny na polskiej scenie już od 30 lat i to właśnie dzięki niemu powstały takie hity jak "Agnieszka" i "Narcyz", które stworzył wraz z zespołem Łzy. Aktualnie muzyk współpracuje m.in. ze swoją żoną - Angeliną Konkol. Para wydała właśnie nowy wspólny utwór "Miłość na kredyt", w którym postanowiła poruszyć ciężki temat problemów w małżeństwie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyszkoni wytacza proces za "aferę majtkową". Konkol z Łez reaguje

Adam Konkol połączył siły z żoną w nowej piosence. Zaśpiewali o trudach codzienności

W nowym utworze możemy usłyszeć śpiewającą ukochaną Konkola, podczas gdy popularny muzyk zdecydował się zarapować. W "Miłości na kredyt" opowiedzieli historię małżeństwa, w którym para zmaga się z codziennymi problemami: ratami, zmęczeniem, wzajemnymi pretensjami i niespełnionymi marzeniami. Wciąż przy tym ma ich jednak łączyć uczucie.

Możliwe, że to właśnie dlatego piosenka spotkała się z tak pozytywnym odbiorem słuchaczy. W komentarzach na YouTube pojawiło się wiele wpisów fanów Konkola. "Świetny tekst i muzyka! W kółko słucham!", "Mega życiowa piosenka", "Rewelacja, jestem pod mega wrażeniem", "Bardzo fajny utwór - idziecie cały czas moim skromnym zdaniem do przodu. Tak trzymać", "Duże zaskoczenie, życiowa piosenka dająca dużo do myślenia" - mogliśmy wśród nich przeczytać.

Adam Konkol współpracował w przeszłości z byłą partnerką. Tak mówi o relacjach z Paullą

Przypomnijmy, że nie jest to jednak pierwszy raz, gdy Konkol współpracuje przy tworzeniu muzyki ze swoją ukochaną. Przed laty było to również wtedy, gdy muzyk współtworzył wraz z Paullą, podczas trwania ich związku. Para doczekała się nawet wspólnie syna. O rozstaniu oraz aktualnej relacji z piosenkarką Konkol opowiedział w rozmowie z Marcinem Wolniakiem w podcaście "Galaktyka Plotek". - Tak się dzieje czasem w związkach. Nikt nikogo nie zdradził, po prostu się nie dobraliśmy. Mamy wspaniałego syna - kochanego i bardzo mądrego. Ma już 17 lat i często mnie odwiedza. Z Paullą żyję w zgodzie - wyznał muzyk. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Co naprawdę stało za rozstaniem Adama Konkola i Paulli? Muzyk przerwał milczenie".