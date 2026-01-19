Konkolowie brutalnie szczerze o realiach codzienności. "Miłość to rana"

Adam Konkol jest obecny na polskiej scenie już od 30 lat i to właśnie dzięki niemu powstały takie hity jak "Agnieszka" i "Narcyz", które stworzył wraz z zespołem Łzy. Aktualnie muzyk współpracuje m.in. ze swoją żoną - Angeliną Konkol. Para wydała właśnie nowy wspólny utwór "Miłość na kredyt", w którym postanowiła poruszyć ciężki temat problemów w małżeństwie.
W nowym utworze możemy usłyszeć śpiewającą ukochaną Konkola, podczas gdy popularny muzyk zdecydował się zarapować. W "Miłości na kredyt" opowiedzieli historię małżeństwa, w którym para zmaga się z codziennymi problemami: ratami, zmęczeniem, wzajemnymi pretensjami i niespełnionymi marzeniami. Wciąż przy tym ma ich jednak łączyć uczucie.
Możliwe, że to właśnie dlatego piosenka spotkała się z tak pozytywnym odbiorem słuchaczy. W komentarzach na YouTube pojawiło się wiele wpisów fanów Konkola. "Świetny tekst i muzyka! W kółko słucham!", "Mega życiowa piosenka", "Rewelacja, jestem pod mega wrażeniem", "Bardzo fajny utwór - idziecie cały czas moim skromnym zdaniem do przodu. Tak trzymać", "Duże zaskoczenie, życiowa piosenka dająca dużo do myślenia" - mogliśmy wśród nich przeczytać.
Przypomnijmy, że nie jest to jednak pierwszy raz, gdy Konkol współpracuje przy tworzeniu muzyki ze swoją ukochaną. Przed laty było to również wtedy, gdy muzyk współtworzył wraz z Paullą, podczas trwania ich związku. Para doczekała się nawet wspólnie syna. O rozstaniu oraz aktualnej relacji z piosenkarką Konkol opowiedział w rozmowie z Marcinem Wolniakiem w podcaście "Galaktyka Plotek". - Tak się dzieje czasem w związkach. Nikt nikogo nie zdradził, po prostu się nie dobraliśmy. Mamy wspaniałego syna - kochanego i bardzo mądrego. Ma już 17 lat i często mnie odwiedza. Z Paullą żyję w zgodzie - wyznał muzyk. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Co naprawdę stało za rozstaniem Adama Konkola i Paulli? Muzyk przerwał milczenie".