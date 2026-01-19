Anita Sokołowska znalazła się w centrum uwagi po tym, jak zaprezentowała swoją najnowszą metamorfozę. Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym pokazała cały proces zmiany wizerunku - od momentu, gdy zasiadła na fotelu fryzjerskim, aż po efekt końcowy. Gwiazda, kojarzona dotąd głównie z ciemniejszymi tonami włosów, postawiła na jaśniejszą, niezwykle subtelną koloryzację, która natychmiast przyciągnęła uwagę fanów.

Anita Sokołowska zaskoczyła metamorfozą. Ekspert nie miał wątpliwości, jak ocenić jej przemianę

Jak zauważa w rozmowie z Plotkiem stylista fryzur - Michał Musiał, nie była to przypadkowa decyzja. - Anita Sokołowska postawiła na prawdziwą metamorfozę i wyszła na tym doskonale - podkreśla ekspert. - Aktorka zdecydowała się na wielowymiarową koloryzację w beżowej tonacji, która nie dominuje jej urody, a jedynie ją podkreśla. To odcień delikatny, naturalny i bardzo aktualny, bo - jak zaznacza stylista - od kilku sezonów w trendach króluje właśnie subtelność i naturalność.

Na nagraniu wyraźnie widać, że zmiana nie ograniczyła się wyłącznie do koloru. Równie istotną rolę odegrało strzyżenie, które nadało fryzurze nową formę. - Prosta, geometryczna linia na długościach optycznie dodała włosom objętości - tłumaczy Michał Musiał. To rozwiązanie sprawiło, że włosy wyglądają na gęstsze i bardziej uporządkowane, a całość prezentuje się bardzo nowocześnie.

Anita Sokołowska po metamorfozie zachwyca. Stylista krótko podsumował przemianę gwiazdy

Jak dalej zaznacza Michał Musiał, fryzura gwiazdy nie straciła na lekkości. Delikatne cieniowanie przy twarzy "zmiękczyło" całość i sprawiło, że rysy Anity Sokołowskiej stały się jeszcze bardziej subtelne. Zdaniem stylisty to właśnie ten detal nadał metamorfozie harmonii i sprawił, że fryzura wygląda świeżo, naturalnie i niezwykle kobieco. Efekt końcowy nie pozostawia wątpliwości - aktorka zyskała wyraźny blask, a nowy look dodał jej lekkości i młodzieńczej energii. - Widać, że Anita poczuła zbliżającą się wiosnę - podsumował w rozmowie z Plotkiem Michał Musiał.