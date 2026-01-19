Anita Sokołowska znalazła się w centrum uwagi po tym, jak zaprezentowała swoją najnowszą metamorfozę. Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym pokazała cały proces zmiany wizerunku - od momentu, gdy zasiadła na fotelu fryzjerskim, aż po efekt końcowy. Gwiazda, kojarzona dotąd głównie z ciemniejszymi tonami włosów, postawiła na jaśniejszą, niezwykle subtelną koloryzację, która natychmiast przyciągnęła uwagę fanów.
Jak zauważa w rozmowie z Plotkiem stylista fryzur - Michał Musiał, nie była to przypadkowa decyzja. - Anita Sokołowska postawiła na prawdziwą metamorfozę i wyszła na tym doskonale - podkreśla ekspert. - Aktorka zdecydowała się na wielowymiarową koloryzację w beżowej tonacji, która nie dominuje jej urody, a jedynie ją podkreśla. To odcień delikatny, naturalny i bardzo aktualny, bo - jak zaznacza stylista - od kilku sezonów w trendach króluje właśnie subtelność i naturalność.
Na nagraniu wyraźnie widać, że zmiana nie ograniczyła się wyłącznie do koloru. Równie istotną rolę odegrało strzyżenie, które nadało fryzurze nową formę. - Prosta, geometryczna linia na długościach optycznie dodała włosom objętości - tłumaczy Michał Musiał. To rozwiązanie sprawiło, że włosy wyglądają na gęstsze i bardziej uporządkowane, a całość prezentuje się bardzo nowocześnie.
Jak dalej zaznacza Michał Musiał, fryzura gwiazdy nie straciła na lekkości. Delikatne cieniowanie przy twarzy "zmiękczyło" całość i sprawiło, że rysy Anity Sokołowskiej stały się jeszcze bardziej subtelne. Zdaniem stylisty to właśnie ten detal nadał metamorfozie harmonii i sprawił, że fryzura wygląda świeżo, naturalnie i niezwykle kobieco. Efekt końcowy nie pozostawia wątpliwości - aktorka zyskała wyraźny blask, a nowy look dodał jej lekkości i młodzieńczej energii. - Widać, że Anita poczuła zbliżającą się wiosnę - podsumował w rozmowie z Plotkiem Michał Musiał.