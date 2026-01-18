Rozenek na gali cała na biało. Projektant jasno ocenia. "Spektakularnie"

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan chętnie pokazują się na różnych medialnych wydarzeniach. Jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie zawsze zachwyca przy tym poczuciem stylu. Podczas zorganizowanej w sobotę 17 stycznia gali Wektory 2025 małżonkowie jak zwykle zaprezentowali się nienagannie. Jak ocenił białą kreację Rozenek-Majdan znany projektant Robert Czerwik?

Zobacz wideo Rozenek pochwaliła się niespodzianką od Majdana

Małgorzata Rozenek-Majdan olśniła podczas gali Wektory 2025. "Glow, kobieco, światowo"

Z okazji wydarzenia Rozenek-Majdan postawiła na białą, dopasowaną suknię z marszczeniami, którą zestawiła z białą torebką oraz subtelną biżuterią. Czerwikowi kreacja bardzo przypadła do gustu. - Bardzo lubię Gosię w takiej wersji. Jest po prostu osobowością. To jest ten typ kobiety, która może założyć nawet nudną, białą, klasyczną sukienkę i i tak wyglądać spektakularnie - skomentował dla Plotka projektant. - To jest czysta charyzma i ten słynny faktor X - albo się to ma, albo nie - dodał Czerwik, zwracając również uwagę na włosy i makijaż gwiazdy.

- Bardzo podobają mi się włosy, są świetnie zrobione, a makijaż ma piękny, totalnie zmysłowy vibe Jennifer Lopez - glow, kobieco, światowo. Naprawdę bardzo, bardzo mi się Gosia w tej wersji podoba - podsumował ekspert.

Podobne zdanie o kreacji Małgorzaty Rozenek-Majdan mają jej fani. W komentarzach zachwyt

Rozenek-Majdan zdążyła już opublikować zdjęcia z gali na Instagramie, podkreślając, jak ważnym wyróżnieniem jest otrzymanie nagrody podczas tego wydarzenia. "Wczorajsza gala Wektory 2025 była spotkaniem ludzi, którzy rozumieją, że przywództwo to nie deklaracje, lecz kierunek, jaki nadaje się swoim działaniom. Gratulacje dla wszystkich laureatów. To wyróżnienie naprawdę zobowiązuje" - napisała pod fotografiami.

Pod postem prędko zaroiło się od komentarzy obserwatorów, którzy nie mogą wyjść z podziwu, jak świetnie wyglądała na imprezie gwiazda. "Absolutnie przepięknie", "Zjawiskowo", "Bardzo ładnie pani wygląda", "Super wyglądacie oboje", "Pięknie. W tej sukience jak bogini", "Bosko!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.