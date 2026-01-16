Stylizacje Marty Nawrockiej zawsze wzbudzają zainteresowanie. Pierwsza dama potrafi zarówno zachwycić, jak i zaskoczyć wybranymi kreacjami. 15 stycznia prezydent wraz z małżonką zorganizowali w Pałacu Prezydenckim spotkanie noworoczne z Szefami Misji Dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej. Marta Nawrocka pojawiła się na wydarzeniu w długiej, czarnej sukni. O ocenę jej stylizacji poprosiliśmy eksperta, Bartosza Satorę. Co nam powiedział?

Marta Nawrocka brylowała u boku męża. Ta sukienka przyciąga uwagę

Na Instagramie Marty Nawrockiej pojawił się post, w którym pierwsza dama opublikowała fotorelację ze wspomnianego wydarzenia. "Noworoczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym. Niech ten rok upłynie pod znakiem działań na rzecz dialogu i dobrej współpracy" - napisała. Na zdjęciach widzimy parę prezydencką w eleganckich strojach. Marta Nawrocka postawiła na długą, czarną suknię o kroju syrenki, wykonaną z weluru. W komentarzu dla Plotka Bartosz Satora, ekspert modowy i stylista, ocenił wybór pierwszej damy.

Stylizacja sprawia niestety wrażenie pewnej obojętności wobec zasad, które rządzą spójnym wizerunkiem - być może wynikającej z braku naturalnej łatwości w poruszaniu się po świecie mody. Mam poczucie, że pani Nawrocka albo polega na doradztwie, które nie do końca trafia w sedno, albo samodzielnie podejmuje decyzje, nie zawsze mając pełną świadomość ich wizualnych konsekwencji

- stwierdził. - Uczciwie przyznaję, że ta stylizacja jest jedną z bliższych udanej - zabrakło jednak "kropki nad i". Wystarczyłoby odrobić drobne zadanie domowe: spotkanie z osobą odpowiedzialną za makijaż i fryzurę mogłoby skutecznie domknąć całkiem niezły pomysł. W obecnej formie wygląda to trochę tak, jakby ktoś założył przyzwoitą kreację zaraz po odebraniu dzieci ze szkoły i w ostatniej chwili pobiegł na bardzo eleganckie, choć jednak oficjalne spotkanie - ocenił ekspert.

Stylista zaznaczył, że nie każdy musi pasjonować się modą. Zauważył jednak, że Marta Nawrocka stara się nadążać za trendami. - Czy sugeruję się wcześniejszymi opiniami stylistów i osób z branży? Owszem - i w dużej mierze się z nimi zgadzam. Doceniam jednak starania, bo moda nie musi być pasją każdej pierwszej damy. Czasem wystarczy dobrze dobrany zespół i odrobina zaufania do fachowców, by efekt końcowy przemówił sam za siebie - podsumował.

Marta Nawrocka zawitała do butiku Joanny Przetakiewicz. Celebrytka ujawnia kulisy

Joanna Przetakiewicz stworzyła markę La Mania, która od lat funkcjonuje na modowym rynku. Od jakiegoś czasu projekty celebrytki wybiera również Marta Nawrocka. Pierwsza dama prezentowała kreacje marki Przetakiewicz m.in. podczas oficjalnego otwarcia Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu. Nawrocka odwiedziła butik La Manii, o czym Przetakiewicz opowiedziała w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

- Zapytałam swoich ludzi w La Manii, jak to w ogóle było. Okazało się, że pani prezydentowa przyszła tylko z jedną osobą z ochrony. Była w butiku bardzo długo, ponad godzinę. Była przemiła, bardzo ciepła, ludzka, chętna, rozmawiała z nimi. Nie oczekiwała ani żadnych zniżek, ani specjalnego traktowania. Byli nią zachwyceni! - wyjawiła gwiazda. Przetakiewicz została zapytana o styl pierwszej damy. Przyznała, że stylizacje, które miała okazję zobaczyć, określiła jako spójne, wyważone, a jednocześnie proste i eleganckie.