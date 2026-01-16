Joanna Senyszyn zagościła w nowym odcinku podcastu "Galaktyka Plotek". W rozmowie z Marcinem Wolniakiem został poruszony temat zdrowia i osobistych doświadczeń, które w istotny sposób zmieniają spojrzenie na życie. Polityczka otwarcie podzieliła się swoimi refleksjami po przejściu zawału serca, do którego doszło w 2014 roku.
Senyszyn w podcaście Plotka przyznała, że mimo poważnej sytuacji, paradoksalnie nie zmieniła radykalnie swojego stylu życia. - To znaczy stałam się mniej uważna, dlatego że stwierdziłam, że i tak nigdy nie miałam kłopotów z sercem i nagle miałam zawał - wspominała. Polityczka zaznaczyła, że przesadne dbanie o siebie nie daje jej gwarancji bezpieczeństwa. - Uważanie i jakaś taka nadmierna troska o zdrowie i tak nic mi nie da, dlatego że nie znamy dnia ani godziny - wyjaśniła, dodając, że czasem zwykły przypadek decyduje o wszystkim.
Wspominając moment zawału, Senyszyn podkreśliła, jak wielkie znaczenie w jej historii miał przypadek i odpowiednia opieka medyczna. - Dobrze, że akurat serce mi się zatrzymało, kiedy już byłam na SOR-ze. Już nade mną stali lekarze - opowiadała, przyznając, że w przeciwnym razie skutki mogłyby być tragiczne. - Gdybym wsiadła do pociągu, bo to na dworcu było, miałam jechać do Warszawy z Gdyni, no to pewnie już bym nie żyła - wyznała.
W tej samej rozmowie nie zabrakło również refleksji nad tym, jak wiele osób po zawale diametralnie zmienia swoje codzienne nawyki. Joanna Senyszyn nie jest przekonana, czy takie podejście daje realną ochronę. - Podobno zawał tak zmienia ludzi i niektórzy zaczynają bardzo o siebie dbać, ale to i tak nic nie daje - przyznała z rozbrajającą szczerością, akcentując swoje pragmatyczne podejście do życia. Na zakończenie polityczka podsumowała swoją aktualną życiową filozofię. - Myślę, że nie trzeba się za bardzo ze sobą cackać - stwierdziła w rozmowie z Marcinem Wolniakiem.