Stefano Terrazzino to jeden z najbardziej rozpoznawalnych tancerzy w historii polskiej edycji "Tańca z gwiazdami". W mediach społecznościowych co jakiś czas z sentymentem wspomina udział w show. W 17. edycji programu wystąpił podczas półfinału i zatańczył tango z Justyną Steczkowską, czym zachwycił widzów. Tancerz właśnie opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że wraca do "tańca i programu, który kiedyś zmienił wszystko". Wygląda na to, że zobaczymy go w nowej edycji show Polsatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Terrazzino spotkał się ze Steczkowską i nie mógł uwierzyć. Teraz mogliby wygrać?

Stefano Terrazzino wraca do "Tańca z gwiazdami"! "Zaskoczyło mnie jedno"

Stefano Terrazzino w najnowszej publikacji na Instagramie napisał, że nie sądził, że kiedyś jeszcze podzieli się taką wiadomością, ale wraca do programu, w którym po raz pierwszy stanął na parkiecie w 2006 roku i który całkowicie zmienił jego życie. "Przez długi czas myślałem, że ten rozdział mam już zamknięty. Że powiedzieliśmy sobie wszystko. Że nie mam już nic do dodania - ani ja programowi, ani on mnie. A jednak coś się odezwało. Sentyment. Emocje. Prawda, która wróciła niespodziewanie i bardzo mocno" - czytamy we wpisie.

Tancerz podkreślił, jak wiele w ciągu tych dwóch dekad się zmieniło. "Zmieniłem się, dojrzałem, przeżyłem, nauczyłem się rzeczy, których nie da się już 'odtańczyć tak jak kiedyś' - ale można je zatańczyć prawdziwiej" - dodał. Przyznał, że kiedy dostał propozycję udziału w show, nie musiał się długo zastanawiać.

Zaskoczyło mnie jedno: jak spokojnie i naturalnie powiedziałem 'tak'. Życie naprawdę potrafi zaskakiwać

- napisał Terrazzino. Skontaktowaliśmy się ze Stefano, aby upewnić się, co do jego udziału w show. Tancerz już oficjalnie potwierdził, że w nowej edycji programu pojawi się na parkiecie z jedną z gwiazd. - Tak, tak, to "Taniec z gwiazdami", to ten program, który zmienił wszystko i spowodował, że zostałem w Polsce wtedy. (...) Tak, wracam, sam jestem zaskoczony, ale cieszę się bardzo - powiedział nam Stefano Terrazzino. Zapowiada się ciekawie!

Stefano Terrazzino zwrócił się do widzów "Tańca z gwiazdami"

W dalszej części publikacji Stefano Terrazzino zwrócił się także bezpośrednio do widzów. "Najbardziej jednak cieszę się, że znów mogę tańczyć dla was. Wasze komentarze przez lata często wracały do mnie i były jedną z myśli przy podejmowaniu tej decyzji" - podkreślił. Tancerz opublikował także kilka ujęć z sesji zdjęciowej do programu. "Zdjęcie jest prosto z planu zdjęciowego do wiosennej edycji programu. Nie mogę się doczekać pracy nad choreografiami, emocji, wzruszeń i śmiechu" - podsumował.