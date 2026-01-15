Jedną z uczestniczek tegorocznych preselekcji do Eurowizji jest Ola Antoniak. To młoda wokalistka z niewielkiej miejscowości Przygody, która dwa lata temu brała udział w siódmej odsłonie programu "The Voice Kids". Teraz wiemy, że Antoniak dostała się do finałowej eurowizyjnej ósemki, która powalczy o bilet do Wiednia. Postanowiliśmy zapytać piosenkarkę o jej zdanie na temat kontrowersji wokół konkursu.

Młoda wokalistka w preselekcjach do Eurowizji. Mówi o kontrowersjach wokół Izraela

Przypomnijmy, że organizator Eurowizji, czyli EBU, podjął decyzję o tym, by Izrael pozostał w konkursie. To spotkało się ze sprzeciwem wielu krajów do tego stopnia, że aż pięć państw postanowiło wycofać się z tegorocznego konkursu. TVP poinformowała jednak, że Polska weźmie udział w konkursie i wyśle swojego reprezentanta do Wiednia. Teraz wiemy, że o reprezentowanie naszego kraju powalczy ośmiu wykonawców.

- Jest mi bardzo przykro, że wokół Eurowizji pojawia się tak wiele napięć i emocji, zwłaszcza w kontekście Izraela. Jednocześnie chciałabym zaznaczyć, że Eurowizja od zawsze była dla mnie przede wszystkim konkursem muzycznym, który łączy ludzi przez sztukę, różnorodność i miłość do muzyki. Właśnie dlatego w takim kontekście przestrzegam swój udział w preselekcjach. Konkurs ten ma być przestrzenią dla muzyki, a nie dla polityki, dlatego skupiam się na pięknie tego konkursu i oddaje się w pełni muzyce tworzonej przez wspaniałych artystów. Udział w finale polskich preselekcji jest dla mnie spełnieniem marzeń i możliwością rozwoju muzycznego - powiedziała Plotkowi Ola Antoniak.

Antoniak: Dla mnie Eurowizja to nie polityka, a konkurs muzyczny

Wiemy, że Ola Antoniak w preselekcjach do Eurowizji zaśpiewa piosenkę "Don't You Try", autorstwa Sławomira Sokołowskiego i Aldony Dąbrowskiej. Ten sam duet autorów stoi za eurowizyjnym sukcesem Michała Szpaka z 2016 roku z piosenką "Colour of your life". Antoniak w rozmowie z Plotkiem zaznaczyła, że każdy z uczestników może mieć własne zdanie i podejście, ale ona nie łączy Eurowizji z polityką. - Szanuję decyzję innych uczestników do własnych wyborów, jednak Eurowizja dla mnie to nie polityka, a konkurs muzyczny i skupiam się wyłącznie na stronie artystycznej - podkreśliła.