Już w maju rozpocznie się 70. Konkurs Piosenki Eurowizji, który organizowany będzie w Wiedniu. W ciągu ostatnich miesięcy wokół wydarzenia narosło sporo kontrowersji. Wszystko za sprawą udziału Izraela w konkursie. W konsekwencji część krajów wycofała się z rywalizacji. Irlandia, Holandia, Słowenia, Islandia i Hiszpania nie wezmą udziału w tegorocznej Eurowizji. Polski nadawca mimo wielu krytycznych opinii ostatecznie nie wycofał się z konkursu. 14 stycznia poznaliśmy listę polskich uczestników preselekcji do Eurowizji 2026. Postanowiliśmy zapytać czytelników Plotka, kto ich zdaniem powinien reprezentować Polskę w konkursie. Odpowiedzi były jednoznaczne. Poznajcie zwycięzcę.
Jeszcze do niedawna faworytką polskich preselekcji do Eurowizji była Karolina Czarnecka, ale wokalistka w ostatniej chwili postanowiła jednak wycofać się z konkursu. 14 stycznia Telewizja Polska ogłosiła listę zakwalifikowanych do finału preselekcji Eurowizji. Zgłoszenia kandydatów napływały w dniach 2-24 listopada ubiegłego roku. Zwieńczeniem był casting, który zorganizowano 18 grudnia. Kto znalazł się na liście?
Zapytaliśmy was ostatnio w sondzie, kto waszym zdaniem powinien wygrać preselekcje do Eurowizji. Na moment powstawania tego artykułu w głosowaniu wzięło udział 316 czytelników. Aż 43,35 proc. z was wybrało Piotra Pręgowskiego. Jesteście zaskoczeni? Na drugim miejscu z 31,01 proc. głosów znalazła się Alicja. Na końcu znaleźli się Karolina Szczurowska, Jeremi Sikorski i Anastazja (1,58 proc.). Pozostałe wyniki? Stasiek Kukulski - 15,19 proc., Ola Antoniak - 2,85 proc. oraz Basia Giewont - również 2,85 proc. Zgadzacie się z tym wynikiem? Zachęcamy do dalszego głosowania. Sondę znajdziecie pod artykułem tutaj: Preselekcje do Eurowizji w cieniu skandalu. Uczestnicy będą mieli pod górkę.
Piotr Pręgowski to aktor, który przez lata wcielał się w Patryka Pietrka w serialu "Ranczo". Produkcja była uwielbiana przez widzów i zyskała miano kultowej. 71-letni aktor zgłosił się do preselekcji eurowizyjnych z utworem "Parawany Tango". Jego udział był dużym zaskoczeniem, o czym najlepiej świadczą opinie widzów, które pojawiają się w sieci. Najlepiej podsumował to nasz redakcyjny kolega Marcin Wolniak w swojej opinii na temat kontrowersji wokół tegorocznego konkursu Eurowizji. "W stawce eurowizyjnych preselekcji mamy też Piotra Pręgowskiego. Tak, tego aktora, którego doskonale znamy chociażby z 'Rancza'. I to jest jakaś forma muzycznego żartu jak dla mnie, coś na styku piosenki aktorskiej i kabaretu. Bo czego innego tu się można spodziewać? Co więcej, przy tej stawce Pręgowski może te preselekcje wygrać. Widz bywa przewrotny, lubi działać na przekór, a czasem po prostu 'dla beki'" - podsumował redaktor Plotka. Z całym artykułem możecie zapoznać się tutaj: Preselekcje do Eurowizji w cieniu skandalu. Uczestnicy będą mieli pod górkę.