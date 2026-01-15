Już w maju rozpocznie się 70. Konkurs Piosenki Eurowizji, który organizowany będzie w Wiedniu. W ciągu ostatnich miesięcy wokół wydarzenia narosło sporo kontrowersji. Wszystko za sprawą udziału Izraela w konkursie. W konsekwencji część krajów wycofała się z rywalizacji. Irlandia, Holandia, Słowenia, Islandia i Hiszpania nie wezmą udziału w tegorocznej Eurowizji. Polski nadawca mimo wielu krytycznych opinii ostatecznie nie wycofał się z konkursu. 14 stycznia poznaliśmy listę polskich uczestników preselekcji do Eurowizji 2026. Postanowiliśmy zapytać czytelników Plotka, kto ich zdaniem powinien reprezentować Polskę w konkursie. Odpowiedzi były jednoznaczne. Poznajcie zwycięzcę.

Plotkuje się, że Kaeyra dostała złotą kartę od TVP na Eurowizję. Piosenkarka mówi, jak jest

Czytelnicy Plotka zadecydowali. To on powinien wygrać preselekcje do Eurowizji

Jeszcze do niedawna faworytką polskich preselekcji do Eurowizji była Karolina Czarnecka, ale wokalistka w ostatniej chwili postanowiła jednak wycofać się z konkursu. 14 stycznia Telewizja Polska ogłosiła listę zakwalifikowanych do finału preselekcji Eurowizji. Zgłoszenia kandydatów napływały w dniach 2-24 listopada ubiegłego roku. Zwieńczeniem był casting, który zorganizowano 18 grudnia. Kto znalazł się na liście?

Alicja - "Pray",

Anastazja – "Wild Child",

Basia Giewont – "Zimna woda",

Jeremi Sikorski – "Cienie przeszłości",

Karolina Szczurowska – "Nie bój się",

Ola Antoniak – "Don’t You Try",

Piotr Pręgowski – "Parawany tango",

Stasiek Kukulski – "This Too Shall Pass".

Zapytaliśmy was ostatnio w sondzie, kto waszym zdaniem powinien wygrać preselekcje do Eurowizji. Na moment powstawania tego artykułu w głosowaniu wzięło udział 316 czytelników. Aż 43,35 proc. z was wybrało Piotra Pręgowskiego. Jesteście zaskoczeni? Na drugim miejscu z 31,01 proc. głosów znalazła się Alicja. Na końcu znaleźli się Karolina Szczurowska, Jeremi Sikorski i Anastazja (1,58 proc.). Pozostałe wyniki? Stasiek Kukulski - 15,19 proc., Ola Antoniak - 2,85 proc. oraz Basia Giewont - również 2,85 proc. Zgadzacie się z tym wynikiem? Zachęcamy do dalszego głosowania. Sondę znajdziecie pod artykułem tutaj: Preselekcje do Eurowizji w cieniu skandalu. Uczestnicy będą mieli pod górkę.

Piotr Pręgowski na Eurowizji? "Widz bywa przewrotny i lubi działać na przekór"

Piotr Pręgowski to aktor, który przez lata wcielał się w Patryka Pietrka w serialu "Ranczo". Produkcja była uwielbiana przez widzów i zyskała miano kultowej. 71-letni aktor zgłosił się do preselekcji eurowizyjnych z utworem "Parawany Tango". Jego udział był dużym zaskoczeniem, o czym najlepiej świadczą opinie widzów, które pojawiają się w sieci. Najlepiej podsumował to nasz redakcyjny kolega Marcin Wolniak w swojej opinii na temat kontrowersji wokół tegorocznego konkursu Eurowizji. "W stawce eurowizyjnych preselekcji mamy też Piotra Pręgowskiego. Tak, tego aktora, którego doskonale znamy chociażby z 'Rancza'. I to jest jakaś forma muzycznego żartu jak dla mnie, coś na styku piosenki aktorskiej i kabaretu. Bo czego innego tu się można spodziewać? Co więcej, przy tej stawce Pręgowski może te preselekcje wygrać. Widz bywa przewrotny, lubi działać na przekór, a czasem po prostu 'dla beki'" - podsumował redaktor Plotka. Z całym artykułem możecie zapoznać się tutaj: Preselekcje do Eurowizji w cieniu skandalu. Uczestnicy będą mieli pod górkę.