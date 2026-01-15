Joanna Senyszyn była ostatnio gościnią podcastu "Galaktyka Plotek". W rozmowie z Marcinem Wolniakiem wypowiedziała się także na temat słynnych "czerwonych korali mocy", które były hitem w ostatniej kampanii prezydenckiej. Dlaczego korale Senyszyn nie przyniosły szczęścia Małgorzacie Trzaskowskiej? Polityczka obwinia sztab Rafała Trzaskowskiego.

Zobacz wideo Senyszyn o Trzaskowskiej. Dostało się też Nawrockiej

Senyszyn dała Trzaskowskiej "korale mocy". Czemu nie pomogły?

Joanna Senyszyn na ostatniej prostej kampanii prezydenckiej 2025 roku namaściła Małgorzatę Trzaskowską na pierwszą damę zakładając jej na szyję czerwone korale. Niestety, to nie pomogło Rafałowi Trzaskowskiemu wygrać wyborów prezydenckich. - Jeżeli chodzi o sztab Trzaskowskiego, to nie potrafili nawet tych korali wykorzystać, czyli nie potrafili w ogóle prowadzić kampanii. No i to jest katastrofa - stwierdziła Joanna Senyszyn w "Galaktyce Plotek".

Joanna Senyszyn krytycznie o Marcie Nawrockiej. "Nie ma specjalnie nic do powiedzenia"

Marcin Wolniak dopytał też Joannę Senyszyn o to, czy Marta Nawrocka dobrze reprezentuje interesy kobiet, gdy jest już w Pałacu Prezydenckim. Polityczka lewicy nie miała jednak dobrego słowa dla pierwszej damy. - Myślę, że Marta Nawrocka nie ma specjalnie nic do powiedzenia w tym związku. Tam bardzo autorytarny jest prezydent Nawrocki. On ma swoją wizję Polski. No to jest taka wizja Polski, w której ja nie chciałabym żyć i myślę, że wielu młodych ludzi też w takiej Polsce nie chciałoby żyć, tylko niektórzy jeszcze sobie tego nie uświadamiają - stwierdziła Joanna Senyszyn. W tej samej rozmowie Senyszyn powiedziała także, że Marta Nawrocka stara się współpracować ze stylistami, ale efekty raczej nie są powalające. - Jeżeli chodzi o stylistów, no to, jak to mówią: "I w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu". Było takie powiedzonko. Także są takie starania. Oczywiście, że żona prezydenta powinna prezentować urząd, w związku z tym dobrze, że ktoś się tym zajmuje - powiedziała polityczka. Cały odcinek podcastu "Galaktyka Plotek" znajdziesz w linku poniżej.