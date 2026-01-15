19 stycznia szkoły w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim i świętokrzyskim rozpoczną ferie zimowe. Wielu rodziców, chcąc spędzić trochę czasu ze swoimi pociechami, decyduje się w tym okresie na krótki urlop. O plany na te dwa tygodnie wolnego zapytaliśmy Macieja Pelę. Okazuje się, że przed tancerzem naprawdę intensywny czas.

Maciej Pela zdradził nam plany na ferie zimowe. "Każdą wolną chwilę będziemy razem"

Pela nie ukrywa, że 2026 rok zaczął się dla niego naprawdę bardzo dobrze. "Czuję wiatr w skrzydłach i ten odbudowany potencjał będzie przeze mnie realizowany między innymi w trakcie ferii zimowych" - zdradził. Najbliższe dwa tygodnie mają być czasem wzmożonych treningów zawodowych tancerzy, którzy szykują się do zawodów na wiosnę. "Jako szkoleniowiec pomagam w treningach formacji, pracuję nad ich techniką, więc muszę być na miejscu. Plany wyjazdowe odkładam na wakacje" - wyznał.

Ostatnie tygodnie stycznia będzie więc dzielił pomiędzy opieką nad córkami a pracą na sali. "Każdą wolną chwilę będziemy razem - uważam, że można kreatywnie spędzić czas w mieście, na sankach, zjeżdżając z górki na Ursynowie czy zwyczajnie lepiąc bałwana. Nie muszą być to narty czy palmy - choć oczywiście taki wypoczynek jest również wspaniały" - mówił Plotkowi.

Maciej Pela zostaje w Polsce. Anna Wendzikowska zabiera córki w niezapomniany rejs

O planach na zimowe ferie opowiedziała nam również Anna Wendzikowska. Okazuje się, że prezenterka nie zamierza zostawać w kraju. "Wyjeżdżam z dzieciakami na rejs po Karaibach. Moje dzieci mają w tym roku dosyć nart i poprosiły o kierunek słoneczny. Zrobię im przerwę w tym roku, a na narty pojadę później sama" - przyznała. Wendzikowska doczekała się dwóch córek - Kornelii i Antoniny.

Prezenterka wychowuje je sama. "Bycie samotną mamą i jeszcze mamą pracującą na pełen etat, to jest ogromne wyzwanie i ja chylę czoła do wszystkich mam, które podobnie jak ja, mają taką sytuację. Wiele jest wyzwań na tej drodze. Ale ja się nauczyłam cieszyć tym, co mam i odczuwać wdzięczność za to, co mam. Mam dwie fantastyczne, mądre, kochane córeczki" - wyznała reporterce Jastrząb Post.