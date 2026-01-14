Joanna Senyszyn zaszczyciła swoją obecnością w kolejnym odcinku podcastu Plotka - "Galaktyka Plotek". Była kandydatka na urząd prezydenta porozmawiała z naszym dziennikarzem Marcinem Wolniakiem zarówno na temat polityki, jak i spraw prywatnych. Jedną z poruszonych kwestii były także polskie pierwsze damy. Polityczka tak je oceniła.

REKLAMA

Zobacz wideo Ranking pierwszych dam według Senyszyn. Zaskakująca kolejność

Joanna Senyszyn jasno o polskich pierwszych damach. "Po prostu były"

Redaktor Plotka poprosił na pewnym etapie rozmowy Joannę Senyszyn o stworzenie rankingu byłych pierwszych dam. Polityczka miała uporządkować je, poczynając od Danuty Wałęsy, przez Jolantę Kwaśniewską, Marię Kaczyńską, Annę Komorowską, aż po Agatę Dudę. Senyszyn niejako zaskoczyła odpowiedzią. - Nie ulega wątpliwości, że Jolanta Kwaśniewska tutaj jest pierwsza w tym rankingu. Potem na dobrą sprawę długo długo nic - zaczęła swoją odpowiedź. Następnie wspomniała jednak o Agacie Dudzie.

- Może tak jeszcze Agata Duda starała się jakoś ten wizerunek stworzyć... (...) No a później to właściwie były takie panie prezydentowe, które ani specjalnie dbały o swój wygląd, ani specjalnie się nie starały. Po prostu były - skwitowała ostatecznie Senyszyn.

Joanna Senyszyn szczerze o Agacie Dudzie. Nie gryzła się w język

Mówiąc o Agacie Dudzie, Senyszyn nie omieszkała także ocenić jej dziesięcioletniej kadencji w roli pierwszej damy. - Nic nie mówiła, taka milcząca. Kiedyś powiedziałam, że to tylko wieszak na ubrania, co było wielką podobno obrazą - skomentowała polityczka. - Jak się jest na takim stołku, to trzeba umieć znosić krytykę. Ostatecznie skompromitowała się tą wypowiedzią, że "to już jest koniec" i że jest najszczęśliwsza po dziesięciu latach. To nie jest przymusowe stanowisko, tak naprawdę mogła iść do pracy w tym czasie, jeżeli ją tak bolało reprezentowanie Rzeczpospolitej - dodała Senyszyn. Odniosła się przy tym do wypowiedzi Dudy z sierpnia, gdy wraz z mężem brała udział w uroczystości odwołania ministrów Kancelarii Prezydenta RP. - Coś się kończy, coś zaczyna. Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem w tej kancelarii. Pożegnam się z państwem słowami mojej ukochanej piosenki "to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść" - powiedziała wówczas była pierwsza dama, tuż przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta.