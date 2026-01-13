Coroczne ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami. Jak zwykle podzielone są na trzy tury: od 19 stycznia do 1 lutego, od 2 lutego do 15 lutego oraz od 16 lutego do 1 marca. Wiele osób już wie, co będzie robić w tym wolnym czasie. O tę kwestię postanowiliśmy zapytać Annę Wendzikowską, która jest mamą dwóch córek. Jak nam wyjawiła, ma już plany na ferie. Powiedziała nam, co ma zamiar robić. Można się zdziwić, co zaplanowała.

Anna Wendzikowska doczekała się dwóch córek - Kornelii i Antoniny. Jak się okazuje, dziennikarka zaplanowała już zbliżające się ferie. Okazuje się, że wyjeżdża - i to daleko! Jak nam zdradziła, wybiera się z dziećmi w rejs. - Wyjeżdżam z dzieciakami na rejs po Karaibach - przyznała w rozmowie z Plotkiem. Wyjawiła, że pociechy nie mają zamiaru w tym roku korzystać z zimowej aury i nie chcą już szusować na narty. Ona sama miałaby na to jednak mimo wszystko ochotę. - Moje dzieci mają w tym roku dosyć nart i poprosiły o kierunek słoneczny. Zrobię im przerwę w tym roku, a na narty pojadę później sama - dowiadujemy się od Wendzikowskiej.

Anna Wendzikowska urodziła córkę. Trzy tygodnie później rozstała się z partnerem

Dziś Wendzikowska jest samodzielną mamą. W rozmowie z Kozaczkiem otworzyła się na temat trudnego rozstania z partnerem, które miało miejsce zaledwie kilka tygodni po porodzie. - Trzy tygodnie po porodzie tak po prostu poszedł sobie. Stwierdził widocznie, że jest za trudno. Nie każdy to dźwiga, to są trudne rzeczy. Małe dziecko to bardzo duże obciążenie dla układu nerwowego. Człowiek nie śpi nocami, to nie jest łatwe - przyznała dziennikarka w rozmowie z portalem.

Wspomniała również o tym, jak ważną rolę w procesie leczenia i odzyskiwania równowagi odegrała w jej przypadku terapia. Dzięki wsparciu psychologicznemu Wendzikowskiej udało się stawić czoła trudnym przeżyciom. Nauczyła się radzić sobie z bólem, który towarzyszył rozstaniu. - To był moment, kiedy wróciłam na terapię grupową. Wtedy najgłębiej przyjrzałam się sobie - mówiła celebrytka.