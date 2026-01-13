Senyszyn o śmierci męża. "Teraz jest mi gorzej"

Joanna Senyszyn była gościnią podcastu Plotka "Galaktyka Plotek", gdzie opowiedziała o kulisach polskiej polityki, zwracając m.in. uwagę na postawę Marty Nawrockiej. W pewnym momencie rozmowa zeszła jednak na bardzo osobiste tematy. Polityczka opowiedziała o żałobie po zmarłym mężu.

Joanna Senyszyn o śmierci męża

11 lutego 2025 roku Joanna Senyszyn poinformowała opinię publiczną o śmierci swojego męża Bolesława Senyszyna. Opublikowała wówczas w mediach społecznościowych poruszający wpis. "Sztuczna inteligencja zapytana, kim jest Bolesław Senyszyn, odpowiedziała 'Postać fikcyjna wymyślona przez Joannę Senyszyn'. Bardzo się myliła" - zaczęła. "Nie byłabym w stanie wymyślić Bolka. Był bardzo prawdziwy, szlachetny, mądry. Miałam szczęście przeżyć z nim prawie 50 lat. Żegnaj, Bolku! Świat bez ciebie stał się gorszy" - mogliśmy przeczytać na Facebooku.

Teraz w podcaście "Galaktyka Plotek" Senyszyn opowiedziała o żałobie. Podkreśliła, że po śmierci ukochanego rzuciła się w wir pracy - a dokładnie w kampanię wyborów prezydenckich, w których startowała. Wszystko po to, by jak najmniej myśleć o stracie.

Zawsze, kiedy się traci taką najbliższą osobę, z którą się spędziło prawie całe życie, to człowiek musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy pogrąży się w żałobie, czy wybiera życie. Uważam, że tylko ta druga odpowiedź jest trafna. Między innymi dlatego zdecydowałam się w dalszym ciągu iść w kampanię wyborczą, dlatego że po stracie takiej najbliższej osoby to jedyne, co nas może uratować, to praca - wpaść w wir zajęć, żeby po prostu nie myśleć. Człowiek wieczorem zmęczony pada na łóżko, zasypia i się nie zastanawia

- wyznała.

Polityczka dodała też, że nie wierzy, że teraz, kiedy ma nieco więcej czasu, dotkliwiej odczuwa smutek. - Muszę powiedzieć, że chwilami teraz jest mi gorzej, chociaż też nie cierpię na brak zajęć, ale mam trochę więcej czasu i te myśli tak wracają. Musi minąć czas. Czy on leczy rany? Pewnie nie leczy, ale powoduje pewne takie zapomnienie - powiedziała.

Kim był Bogusław Senyszyn?

Jak podaje portal sejm-wielki.pl, Bolesław Senyszyn był prawnikiem, a w latach 1969-76 sędzią. W 1976 roku na własną prośbę został zwolniony ze służby sędziowskiej i zaczął pracować jako radca prawny. W 1993 roku otworzył własną kancelarię adwokacką w Gdyni. Został odznaczony medalami: "Adwokatura Zasłużonym", Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej, Zasłużony dla Miasta Gdańska. Zmarł, mając 81 lat. Był związany z Joanną Senyszyn przez niemal 50 lat. Zakochani poznali się bowiem w 1975 roku, a rok później wzięli ślub.