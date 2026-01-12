Pamela Anderson jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd na świecie. 58-latka pojawiła się w ostatnich miesiącach na wielu hollywoodzkich wydarzeniach oraz zagrała w nowych produkcjach filmowych. Anderson nie ominęła przy tym gali rozdania Złotych Globów. Aktorka zaskoczyła fanów, pokazując swoją nową fryzurę.
Przypomnijmy, że w drugiej połowie 2025 roku Anderson zszokowała opinię publiczną, gdy zaprezentowała się w odmienionej wersji - rudawych, krótkich włosach. Jak wiadomo, gwiazda przez całą karierę była kojarzona z platynowym blondem. Podczas tegorocznych Złotych Globów okazało się, że aktorka powróciła już do kultowego dla siebie odcienia. Metamorfoza miała być związana z faktem, iż już niebawem Anderson wystąpi w nowym filmie. - Aktualny kolor jest zdecydowanie lepszy. Pamela wygląda o wiele świeżej i bardziej naturalnie. Poprzedni odcień wchodzący w ciepłe tony odejmował urody i wyglądał nieświeżo - ocenił dla Plotka redaktor modowy i stylista fryzur Michał Musiał. - Przy tak jasnej karnacji i braku makijażu jasne, czyste kolory sprawdzają się doskonale - dodał znawca. Co ważne, gwiazda już od pewnego czasu nie maluje się na medialne wydarzenia, stawiając na naturalne piękno.
Stylista fryzur przyjrzał się dokładnie fryzurze aktorki, w której pojawiła się na gali. - Tym razem postawiła na bardzo klasyczne upięcie typu banan. Fryzura ta to swoista esencja fryzjerstwa i jedno z najbardziej podstawowych upięć. W połączeniu z asymetryczną grzywką forma nabrała lekkiego wyrazu i nieco bardziej nowoczesnego charakteru - skomentował Musiał. - Patrząc na fryzurę Pameli, trudno się do czegokolwiek przyczepić. Nie jest to wielka zabawa modą, aczkolwiek jest bardzo poprawnie - podsumował ekspert.
Choć uwagę odbiorców zwrócił przede wszystkim kolor włosów Pameli, należy także poświęcić chwilę na jej kreację. Aktorka postawiła z okazji Złotych Globów na białą stylizację od Ferragamo - koszulę z bufiastymi rękawami, którą zestawiła z dopasowaną spódnicą. Gwiazda założyła do tego ciemne sandałki na obcasie oraz srebrną biżuterię marki Pandora. Fani w komentarzach w mediach społecznościowych nie kryli, że Anderson ich zachwyciła.