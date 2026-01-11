Podczas gali Paszportów Polityki jednym z mocniej komentowanych elementów wieczoru była stylizacja Gabi Drzewieckiej, która współprowadziła wydarzenie. Jej wybór modowy oceniła stylistka Magdalena Łyko-Grzegorzak (profil Instagram), zwracając uwagę na świadome nawiązania do klasyki i spokojną elegancję.

Gabi Drzewiecka w modnym looku. Stylistka nie miała wątpliwości, jak ocenić stylizację

Jak podkreśliła ekspertka, prowadząca postawiła na bardzo wyrazisty fason dołu stylizacji. - Pani Gabi Drzewiecka wybrała wyjątkowo szerokie spodnie typu palazzo, które opadają na podłogę i tworzą płynną, niemal "sukniową" linię - zauważyła stylistka. Zwróciła przy tym uwagę, że ten element stylizacji ma w długą i znaczącą historię. - Ten fason ma w modzie długą tradycję - szerokie nogawki sięgały po nie już Coco Chanel i Katharine Hepburn, a w latach 60. stały się symbolem swobody i wyrafinowanej nonszalancji - dodała, podkreślając, że to połączenie komfortu z luksusem doskonale pasuje do rangi wydarzenia.

W stylizacji Gabi Drzewieckiej istotną rolę odegrał także materiał. - Dobrym zabiegiem w tej stylizacji są prążki na tkaninie, które dodatkowo wysmuklają sylwetkę - oceniła Łyko-Grzegorzak. Jak zaznaczyła, pionowe linie są szczególnie korzystne dla kobiet niższego wzrostu. - Prążki działają jak subtelny trik optyczny, wydłużając linię nóg i nadając całości lekkości - wyjaśniła stylistka, przyznając, że sama często poleca takie rozwiązania swoim klientkom.

Gabi Drzewiecka zachwyciła lookiem. Stylistka zaznaczyła, co mogła poprawić

Całość została oceniona przez Magdalenę Łyko-Grzegorzak jako bezpieczna, ale zarazem elegancka. - Stylizacja bardzo zachowawcza, ale z klasą - podsumowała ekspertka, zaznaczając jednak, że można byłoby dodać jej modowego pazura. - Ja pokusiłabym się tutaj o kilka dodatków biżuteryjnych lub ciekawe szpilki - wskazała, podkreślając znaczenie detali. - Nasze stylizacje zyskują modowy sznyt, kiedy dokładamy dodatki tj. torebka, buty, biżuteria - możemy mieć klasyczne ubranie, ale dodatkami zrobić z niego wyróżniającą się stylówkę - podsumowała Magdalena Łyko-Grzegorzak.