11 stycznia 2026 roku miała miejsce gala wręczenia corocznych nagród kulturalnych Paszporty Polityki. Wcześniej ogłoszono nominacje w siedmiu kategoriach: film, scena, książka, sztuki wizualne, muzyka popularna, muzyka poważna oraz kultura cyfrowa. Przyznane zostały także nagrody specjalne: Paszport Czytelników oraz Kreator Kultury. Gwiazdy obecne na wydarzeniu, jak co roku, zaprezentowały się bez zarzutu i nie rozczarowały swoimi stylizacjami. Wśród nich znalazła się Anita Sokołowska. Jak wypadła? Stylistka ją oceniła.
Anita Sokołowska pojawiła na Paszportach Polityki. Na ściance pozowała w garniturze w szarym kolorze. Magdalena Łyko-Grzegorzak, stylistka, specjalnie dla Plotka oceniła jej kreację. "Pani Anita Sokołowska wybrała szary garnitur w męskim stylu i myślę, że to świadomy, a zarazem nowoczesny wybór na galę Paszportów Polityki. Marynarka o tej długości pięknie równoważy proporcje sylwetki, docenię tutaj krój, który wybrała aktorka, bo niby klasyczna forma, a jednak subtelnie podkreśla talię, do tego jest lekko asymetryczny, co nadaje całości modowego charakteru i sprawia, że stylizacja nie jest zbyt oczywista" - przekazała stylistka. Wspomniała również o męskich inspiracjach i ich odpowiednim wykorzystaniu. "To doskonały przykład tego, jak kobieta może sięgnąć po męskie inspiracje i wyglądać w nich bardzo dobrze. Na wydarzenie o takiej randze jest to stylizacja nie tylko odpowiednia, ale też bardzo aktualna, wyważona i pełna klasy" - oceniła ekspertka. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.
W wywiadzie z portalem Kozaczek Anita Sokołowska opowiedziała o relacjach ze swoimi koleżankami z planu "Przyjaciółek". Czy ma kontakt z Liszowską i Strużyńską? - No mam, ale po prostu taki koleżeński. Jakby lubię dziewczyny, ale wiesz, tyle ludzi zawsze spotykasz na swojej drodze, że nie jesteś w stanie ze wszystkimi potem utrzymywać kontakty, dzwonić, rozmawiać, bo by ci głowa odpadła i pękła - wyznała aktorka. - Właściwie ja jestem trochę na etapie takim, że dosyć chronię swój czas i taką ciszę wokół siebie, bo ona mi jest potrzebna po to, żeby się po prostu rozwijać, żeby mądrze wychować syna i żeby mądrze być w tym zawodzie cały czas - podsumowała.