11 stycznia 2026 roku miała miejsce gala wręczenia corocznych nagród kulturalnych Paszporty Polityki. Wcześniej ogłoszono nominacje w siedmiu kategoriach: film, scena, książka, sztuki wizualne, muzyka popularna, muzyka poważna oraz kultura cyfrowa. Przyznane zostały także nagrody specjalne: Paszport Czytelników oraz Kreator Kultury. Gwiazdy obecne na wydarzeniu, jak co roku, zaprezentowały się bez zarzutu i nie rozczarowały swoimi stylizacjami. Wśród nich znalazła się Anita Sokołowska. Jak wypadła? Stylistka ją oceniła.

REKLAMA

Zobacz wideo Anita Sokołowska wspomina swoją maturę. Co ją "znokautowało"?

Anita Sokołowska na Paszportach Polityki w garniturze. Co na to ekspertka?

Anita Sokołowska pojawiła na Paszportach Polityki. Na ściance pozowała w garniturze w szarym kolorze. Magdalena Łyko-Grzegorzak, stylistka, specjalnie dla Plotka oceniła jej kreację. "Pani Anita Sokołowska wybrała szary garnitur w męskim stylu i myślę, że to świadomy, a zarazem nowoczesny wybór na galę Paszportów Polityki. Marynarka o tej długości pięknie równoważy proporcje sylwetki, docenię tutaj krój, który wybrała aktorka, bo niby klasyczna forma, a jednak subtelnie podkreśla talię, do tego jest lekko asymetryczny, co nadaje całości modowego charakteru i sprawia, że stylizacja nie jest zbyt oczywista" - przekazała stylistka. Wspomniała również o męskich inspiracjach i ich odpowiednim wykorzystaniu. "To doskonały przykład tego, jak kobieta może sięgnąć po męskie inspiracje i wyglądać w nich bardzo dobrze. Na wydarzenie o takiej randze jest to stylizacja nie tylko odpowiednia, ale też bardzo aktualna, wyważona i pełna klasy" - oceniła ekspertka. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Zdjęcia w naszej galerii.Otwórz galerię

Anita Sokołowska o Joannie Liszowskiej i Magdalenie Stużyńskiej. Jakie ma relacje z aktorkami "Przyjaciółek"?

W wywiadzie z portalem Kozaczek Anita Sokołowska opowiedziała o relacjach ze swoimi koleżankami z planu "Przyjaciółek". Czy ma kontakt z Liszowską i Strużyńską? - No mam, ale po prostu taki koleżeński. Jakby lubię dziewczyny, ale wiesz, tyle ludzi zawsze spotykasz na swojej drodze, że nie jesteś w stanie ze wszystkimi potem utrzymywać kontakty, dzwonić, rozmawiać, bo by ci głowa odpadła i pękła - wyznała aktorka. - Właściwie ja jestem trochę na etapie takim, że dosyć chronię swój czas i taką ciszę wokół siebie, bo ona mi jest potrzebna po to, żeby się po prostu rozwijać, żeby mądrze wychować syna i żeby mądrze być w tym zawodzie cały czas - podsumowała.