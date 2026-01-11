Złote Globy 2026: Czerwik i Sierpiński oceniają stylizacje z czerwonego dywanu

W Los Angeles rozpoczyna się tegoroczna gala Złotych Globów, czyli nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Po latach kryzysu wizerunkowego Globy znów wróciły do łask, a gwiazdy chętnie pojawiają się na czerwonym dywanie i gali. Podczas naszej relacji na żywo stylizacje z czerwonego dywanu ocenią projektant i stylista Robert Czerwik oraz stylista fryzur Piotr Sierpiński.

Kto pojawi się na gali i czerwonym dywanie?

Organizatorzy Złotych Globów zapowiedzieli udział wielu gwiazd. Wiadomo, że statuetki wręczą m.in. Miley Cyrus, Jennifer Lopez, George Clooney, Julia Roberts, Macaulay Culkin, Pamela Anderson, czy Mila Kunis. Bukmacherzy typują, że największe szanse na nagrody mają m.in. Timothee Chalamet za swoją rolę w filmie "Wielki Marty", Amy Madigan za drugoplanowy występ w "Zniknięciach", Jessie Buckley za "Hamneta", a także film "Jedna bitwa po drugiej". W kategoriach telewizyjnych najwięcej nominacji zgarnęło "Dojrzewanie" oraz "Biały lotos". Galę po raz drugi z rzędu poprowadzi Nikki Glaser.

Kiedy transmisja z gali?

Złote Globy 2026 będą wręczane od 02:00 (czasu w Polsce) z niedzieli na poniedziałek. Niestety, żadna stacja nadająca w Polsce nie przeprowadzi transmisji telewizyjnej z rozdania nagród. W USA za transmisję odpowiada stacja CBS oraz platforma Paramount+. Przed galą gwiazdy pojawią się na czerwonym dywanie, a śledzić będzie można to na kilku oficjalnych stremach na YouTube.

Kim są nasi eksperci?

Robert Czerwik to uznany w branży projektant gwiazd. Jest absolwentem wydziału grafiki POSSP, stażystą wydziału fotografii francuskiej Akademii Sztuki ESCAT, absolwentem katedry mody ASP w Łodzi oraz laureatem wielu konkursów i nagród m.in. Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dekoral Fashion Awards, Fashion Designer Awards i Nagrody Specjalnej Magazynu VIVA Moda. Ma na koncie współprace z wieloma polskimi gwiazdami, m.in. Natalią Szroeder, Edytą Górniak, Dodą, Kasią Stankiewicz czy Ewą Gawryluk.

Piotr Sierpiński to stylista włosów, który jest właścicielem luksusowych atelier we Wrocławiu i Poznaniu. To rekordzista Guinessa w przedłużaniu włosów. Fryzjer gwiazd już 17 stycznia w Hali Expo w Łodzi zorganizuje drugą edycję jednego z najważniejszego wydarzenia w branży fryzjerskiej, czyli Look and Learn Piotra Sierpińskiego. Wydarzenie gromadzi blisko 500 fryzjerów, stylistów i właścicieli salonów z całej Polski.