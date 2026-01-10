Powrót na stronę główną
Prześwity i odważne kolory na Gali Mistrzów Sportu. Kreacja Szeremety załamała stylistę
Gala Mistrzów Sportu jak zwykle przyciągnęła największe gwiazdy. Kto na czerwonym dywanie zaprezentował się najlepiej? Stylizacje gwiazd dla Plotka ocenił stylista: Michał Musiał.
Prześwity i odważne kolory. Kreacje gwiazd z Gali Mistrzów Sportu pod lupą stylisty
Gala Mistrzów Sportu 2025 w Teatrze Wielkim w Warszawie przyciągnęła najpopularniejszych sportowców kraju. Stylizacje nominowanych i gości przykuły również uwagę ekspertów. Specjalnie dla Plotka kreacje gwiazd ocenił Michał Musiał - doświadczony stylista współpracujący z gwiazdami. 

Gala Mistrzów Sportu 2026. Julia Szeremeta i Anastazja Kuś postawiły na wyrazistość. Stylista wprost o ich modowych wyborach

Julia Szeremeta zdecydowała się na błyszczącą sukienkę z tiulowym trenem, uzupełnioną minimalistycznymi dodatkami. Michał Musiał nie był jednak zachwycony stylizacją sportowczyni. - Szeremeta niestety nie wypadła najlepiej. Sukienka z wyraźnym prześwitem w dolnej części wygląda dość kiepsko i nie wpływa korzystnie na sylwetkę. Przezroczyste klapki spotęgowały ‘tani’ efekt i dobiły całość. Jedyne co tutaj na plus to fryzura i makijaż. Stylizacja zdecydowanie do zmiany - stwierdził dosadnie. 

Z kolei Anastazja Kuś zaprezentowała czarno-białą kreację w duchu Chanel. - Kuś pokazała, czym jest prawdziwa delikatność połączona z ponadczasową elegancją. Czarno-biała kreacja ma niezwykle wytworny charakter, a w połączeniu z naturalnym makijażem i subtelną fryzurą wygląda lekko i bezpretensjonalnie. To świetna stylizacja, która mimo typowo wieczorowego charakteru nie daje teatralnego efektu. Jest perfekcyjnie - ocenił ekspert.

Gala Mistrzów Sportu 2026. Julia Popławska postawiła na odważny kolor. Zachwycili również panowie

Julia Puławska również zachwyciła stylistę. Gwiazda sportu zdecydowała się na asymetryczną kreację. - Sukienka jest bardzo dobra zarówno w formie, jak i kolorze. Wszystko tutaj gra - głęboki kobalt doskonale pasuje do urody Puławskiej, a asymetria dodaje powiewu nowoczesności. Jedyne, co mogłoby być lepsze, to dodatki. Minimalistyczne sandałki i metalowa torebka typu pudełko nadałyby całości bardziej modowego charakteru -  skomentował Musiał.

Męska część gości także nie zawiodła. Bartosz Zmarzlik wybrał klasyczny garnitur z błyszczącego materiału. - Elegancki look uatrakcyliła połyskująca tkanina, która wpisuje się w charakter wydarzenia. Jedyne co mogłoby być lepsze, to rozmiar - nieco luźniejsza forma prezentowałaby się lepiej - stwierdził ekspert.

Uwagę specjalisty zwrócił również Mariusz Czerkawski. - Wybrał czerń i wyszedł na tym naprawdę dobrze. Na wielki plus są szerokie spodnie - nadały stylizacji nowoczesnego charakteru i są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż bardzo wąskie nogawki, które często wyglądają po prostu śmiesznie. Marynarka także wygląda dobrze. Jedyne, co można by wymienić, to koszula i muszka - lepiej sprawdziłaby się biała lub czarna, ale po prostu bez muszki - podsumował Michał Musiał. 

