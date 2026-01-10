Prześwity i odważne kolory na Gali Mistrzów Sportu. Kreacja Szeremety załamała stylistę

Gala Mistrzów Sportu 2025 w Teatrze Wielkim w Warszawie przyciągnęła najpopularniejszych sportowców kraju. Stylizacje nominowanych i gości przykuły również uwagę ekspertów. Specjalnie dla Plotka kreacje gwiazd ocenił Michał Musiał - doświadczony stylista współpracujący z gwiazdami.

Gala Mistrzów Sportu 2026. Julia Szeremeta i Anastazja Kuś postawiły na wyrazistość. Stylista wprost o ich modowych wyborach

Julia Szeremeta zdecydowała się na błyszczącą sukienkę z tiulowym trenem, uzupełnioną minimalistycznymi dodatkami. Michał Musiał nie był jednak zachwycony stylizacją sportowczyni. - Szeremeta niestety nie wypadła najlepiej. Sukienka z wyraźnym prześwitem w dolnej części wygląda dość kiepsko i nie wpływa korzystnie na sylwetkę. Przezroczyste klapki spotęgowały ‘tani’ efekt i dobiły całość. Jedyne co tutaj na plus to fryzura i makijaż. Stylizacja zdecydowanie do zmiany - stwierdził dosadnie.

Z kolei Anastazja Kuś zaprezentowała czarno-białą kreację w duchu Chanel. - Kuś pokazała, czym jest prawdziwa delikatność połączona z ponadczasową elegancją. Czarno-biała kreacja ma niezwykle wytworny charakter, a w połączeniu z naturalnym makijażem i subtelną fryzurą wygląda lekko i bezpretensjonalnie. To świetna stylizacja, która mimo typowo wieczorowego charakteru nie daje teatralnego efektu. Jest perfekcyjnie - ocenił ekspert.

Gala Mistrzów Sportu 2026. Julia Popławska postawiła na odważny kolor. Zachwycili również panowie

Julia Puławska również zachwyciła stylistę. Gwiazda sportu zdecydowała się na asymetryczną kreację. - Sukienka jest bardzo dobra zarówno w formie, jak i kolorze. Wszystko tutaj gra - głęboki kobalt doskonale pasuje do urody Puławskiej, a asymetria dodaje powiewu nowoczesności. Jedyne, co mogłoby być lepsze, to dodatki. Minimalistyczne sandałki i metalowa torebka typu pudełko nadałyby całości bardziej modowego charakteru - skomentował Musiał.

Męska część gości także nie zawiodła. Bartosz Zmarzlik wybrał klasyczny garnitur z błyszczącego materiału. - Elegancki look uatrakcyliła połyskująca tkanina, która wpisuje się w charakter wydarzenia. Jedyne co mogłoby być lepsze, to rozmiar - nieco luźniejsza forma prezentowałaby się lepiej - stwierdził ekspert.

Uwagę specjalisty zwrócił również Mariusz Czerkawski. - Wybrał czerń i wyszedł na tym naprawdę dobrze. Na wielki plus są szerokie spodnie - nadały stylizacji nowoczesnego charakteru i są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż bardzo wąskie nogawki, które często wyglądają po prostu śmiesznie. Marynarka także wygląda dobrze. Jedyne, co można by wymienić, to koszula i muszka - lepiej sprawdziłaby się biała lub czarna, ale po prostu bez muszki - podsumował Michał Musiał.