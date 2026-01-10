9 stycznia media obiegła wiadomość o tym, że państwa Unii Europejskiej podjęły ostateczną decyzję dotyczącą umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Przeciw głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria. Belgia wstrzymała się od głosu. Decydujące okazało się stanowisko Włoch. Kraj nie przyłączył się do przeciwników porozumienia, co umożliwiło jego zatwierdzenie. O zdanie na temat wspomnianej wyżej umowy postanowiliśmy zapytać Łukasza Sędrowskiego z piątej edycji programu "Rolnik szuka żony".

Zobacz wideo Mercosur wzbudza coraz większe emocje. Rolnicy wyszli na ulice

Łukasz Sędrowski wprost o umowie z Mercosur. Wspomniał o obowiązujących normach

9 stycznia protestujący w Warszawie rolnicy spotkali się z Karolem Nawrockim. Po rozmowach prezydencki minister Mateusz Kotecki poinformował, że trwają prace nad nową inicjatywą ustawodawczą, której celem jest "ochronienie polskiej wsi przed zgubnym działaniem umowy z Mercosurem". W rozmowie z Plotkiem głos na ten temat zabrał Łukasz Sędrowski. "'Żywią i bronią' - od zarania dziejów polski rolnik żywi i broni ten kraj. Jak słusznie zauważył w wystąpieniu prezydent Karol Nawrocki, tylko bezpieczeństwo żywnościowe to rozwój państwa. Nieoceniona jest rola polskiego rolnictwa według pana prezydenta, według ludzi świadomych" - przyznał.

Następnie wypowiedział się na temat samej umowy. "Umowa z Mercosurem, krajami, w których nie ma żadnego zarachowania zwierząt, nawet nie wiadomo, ile jest tam gospodarstw. Ogromne ilości oprysków, ogromne ilości chemii pakowanej, produkty, przetwory... Jak mają się równać z unijnym rolnictwem z wyśrubowanymi normami i kontrolami?" - zwracał uwagę, podkreślając, że polscy rolnicy przywiązują ogromną wagę do przestrzegania wspominanych norm. "W moim gospodarstwie od urodzenia cielaczek dostaje kolczyk i jest zadbany. Ma dobrostan, nawet ma imię. Sprzedaję nie tylko mleko surowe. Sprzedajemy również żywiec wołowy. Wołowinę, którą konsument je w restauracji, można sprawdzić po numerze kolczyka, skąd pochodzi mięso" - mówił.

Karol Nawrocki porozmawiał z polskimi rolnikami. Co od niego usłyszeli?

Po spotkaniu z polskimi rolnikami głos zabrał rzecznik prasowy Karola Nawrockiego. Rafał Leśkiewicz przekazał, że rolnicy mogą liczyć na pełne wsparcie prezydenta. - Pan prezydent zapewnił o pełnym wsparciu polskich rolników i polskiego rolnictwa. Wyraźnie powiedział, że nie zgadza się na szkodliwą dla polskiej gospodarki umowę z krajami Mercosur - mówił.