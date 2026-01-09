Garderoba księżnej Kate od lat uchodzi za wzór ponadczasowej elegancji. Podczas swojego pierwszego oficjalnego wyjścia w 2026 roku żona księcia Williama postawiła nie na całkowicie nowy wizerunek, lecz na sprawdzone wcześniej elementy. Wraz z ukochanym księżna Walii odwiedziła szpital Charing Cross w Londynie, gdzie spotkała się z personelem oraz wolontariuszami NHS. Podczas wizyty para królewska rozmawiała o wyzwaniach związanych z pracą w wymagającym, zimowym okresie. Tego dnia Kate wybrała bordowy total look. Ewa Rubasińska-Ianiro, kreatorka wizerunku i stylistka gwiazd, specjalnie dla nas oceniła jej kreację.

Księżna Kate w bordowej stylizacji. Tak pokazała się z ukochanym

Ewa Rubasińska-Ianiro przyznała, że księżna Kate udowodniła, że zna modę od podszewki. Nie kryła zachwytu nad jej nową stylizacją. - Recepta na sukces? Monochromatyczny total look, jeden z najsilniejszych trików sezonu. Stylizacja consideration-to-detail, która automatycznie komunikuje klasę, jakość i świadomość mody. W tym wydaniu: garniturowa, dopracowana, nowoczesna - podkreśliła.

Ewa Rubasińska-Ianiro wypowiedziała się też na temat garniturowej stylizacji w jednolitym kolorze. - Marynarka mocno zaznacza talię, co jest wyraźnym sygnałem zmiany kierunku, gdzie ramiona pozostają lekko poszerzone (echo power dressingu), dół marynarki nadal oddycha formą, ale środek sylwetki wraca pod kontrolę. To samo dzieje się ze spodniami. Zamiast bezkształtnych nogawek fason inspirowany konstrukcją marynarki: lekko zwężany w kolanie, delikatnie rozszerzany ku dołowi. To już nie casualowa nonszalancja. To krawiectwo z ambicją. Znak rozpoznawczy obecnych trendów - wyznała ekspertka.

Księżna Kate zrezygnowała z biżuterii. Co na to stylistka?

Stylistka zabrała również głos na temat biżuterii. W stylizacji księżnej Kate jej zabrakło, ale okazuje się, że to dobry znak. - W tej stylizacji rolę biżuterii przejmuje luksusowa torebka. To klasyczny zabieg high society dressing: jeden mocny, jakościowy akcent zamiast konkurujących ze sobą ozdób - podkreśliła. - Choć jej wybory są zachowawcze, bezpieczne i dyplomatyczne, to ona zawsze jednak podąża za trendami krok w krok. Bez ulegania modzie. Bez rewolucji. Ale z perfekcyjnym wyczuciem momentu. To styl, który nie szuka nowości za wszelką cenę - dodała Ewa Rubasińska-Ianiro.