Andrzej Duda i Karol Nawrocki nie kryją, że całkiem za sobą przepadają. Były oraz obecny prezydent Polski byli widziani w przeszłości razem podczas różnych publicznych wydarzeń. 8 stycznia 2026 roku politycy postanowili pojawić się razem na Kanale Zero, gdzie mieli wziąć udział we wspólnej debacie i wypromować książkę Dudy. Ich mowie ciała przyjrzała się dla Plotka ekspertka ds. PR-u Marta Rodzik.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy składają życzenia prezydentowi Nawrockiemu

Andrzej Duda i Karol Nawrocki w Kanale Zero. Ekspertka wzięła prezydentów pod lupę

Jak się później okazało, zapowiadana "debata" przerodziła się jednak w spotkanie polityków w Pałacu Prezydenckim, które prowadzone przez dziennikarza, emitowano na żywo na Kanale Zero. Były i obecny prezydent porozmawiali na temat m.in. książki Andrzeja Dudy, wspominali jego prezydenturę oraz oceniali dotychczasowe rządy Karola Nawrockiego. Marta Rodzik ma jasne zdanie na temat ich mowy ciała.

- Pan prezydent Andrzej Duda był bardziej wyluzowany, o czym świadczą opieranie łokcia o lewy bok fotela, żarty na początku spotkania, lekka wypowiedź, spokojny ton głosu, a także delikatna, spokojna gestykulacja rękami - skomentowała dla Plotka ekspertka. Jak wypadł za to jego następca? - Pan prezydent Karol Nawrocki - spokojny ton głosu, właściwa postawa siedząca, podkreślanie wypowiedzi przez gestykulację rękami. Merytoryczne wypowiedzi - oceniła znawczyni, doceniając także, że polityk zdecydował się na poprawnie dopasowaną do wydarzenia stylizację. - Pan Nawrocki miał dobrze skrojony, granatowy garnitur - usłyszeliśmy.

Tak o Karolu Nawrockim mówił Andrzej Duda. "Życzę prezydentowi, życzę sobie, życzę mojej córce..."

Przypomnijmy, że Andrzej Duda pojawił się niedawno w Radiu Zet, gdzie porozmawiał z Bogdanem Rymanowskim. W wywiadzie padł temat Karola Nawrockiego oraz tego, że część rodaków ma tęsknić za poprzednim prezydentem. Duda odniósł się do tego w ten sposób. - Jest Nawrocki, Dudy nie ma, sorry, taki mamy klimat. Tak zdecydowali Polacy. (...) Tak, jak powiedziałem na wstępie, życzę prezydentowi, życzę sobie, życzę mojej córce, jej pokoleniu, wnukom naszym w przyszłości kiedyś, żeby Karol Nawrocki był lepszym prezydentem niż Andrzej Duda - skomentował w odpowiedzi polityk.