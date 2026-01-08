Olga Frycz 7 stycznia opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym leży w wannie pełnej wody i piany. Internauci od razu dostrzegli "problem". "W ciąży powinno się brać prysznic. Pozdrawiam" - napisała jedna z użytkowniczek, wywołując dyskusję w komentarzach. Plotek postanowił skontaktować się w tej sprawie z Dominiką Serowską, która rok temu przywitała na świecie syna Romea.

Olga Frycz wrzuciła zdjęcie z kąpieli. Dominika Serowska jasno komentuje sytuację. "Życzę jeszcze więcej relaksów w wodzie"

- Jeśli chodzi o złote rady, to akurat na te zawsze można liczyć, nie tylko w ciąży, szczególnie od osób w ogóle niepytanych o zdanie - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem Serowska, odnosząc się do wspominanych komentarzy internautów. Celebrytka ma przy tym jasne zdanie na temat kąpieli w ciąży. Jak się okazało, sama takie brała przed narodzinami syna.

- Ja w ciąży też brałam kąpiele w wannie, nie miałam takiego przeciwwskazania, i oboje z synkiem mieliśmy się i mamy dobrze - skomentowała narzeczona Marcina Hakiela. - Działało to na mnie bardzo odprężająco, także Oldze życzę jeszcze więcej relaksów w wodzie i szczęśliwego rozwiązania - dodała na koniec Serowska.

Ginekolożka uspokaja przyszłe mamy. Tak zareagowała na wieści o kąpieli Olgi Frycz

Plotek zapytał o zdanie w sprawie także ginekolożkę Agnieszkę Nalewczyńską. Specjalistka wszystko nam wyjaśniła. - Jako ginekolog uspokajam: tak, w ciąży można się kąpać w wannie - to nie jest zakazany rytuał ani medyczne tabu - skomentowała lekarka. - Woda powinna być ciepła, nie gorąca, kąpiel krótka i relaksacyjna, a nie "jak w jacuzzi po nartach". Unikamy przegrzewania, długiego leżenia i śliskich akrobacji przy wychodzeniu z wanny, bo ciąża to nie moment na testowanie grawitacji. Sauna i bardzo gorące kąpiele odpadają. Pamiętajmy, żeby stosować tylko bezpieczne kosmetyki do higieny intymnej - podkreśliła dalej ginekolożka. Więcej przeczytacie w naszym artykule: "Frycz w zaawansowanej ciąży kąpie się w wannie, a pod postem awantura. Kto ma rację?".