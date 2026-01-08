"Taniec z gwiazdami" od lat przyciąga przed telewizory mnóstwo widzów, którzy z ogromnym zainteresowaniem śledzą kolejne występy. Już wiosną 2026 roku ruszy następna odsłona programu. W sieci nie brakuje domysłów dotyczących nowych uczestników show. Fani intensywnie spekulują, kto pojawi się na parkiecie. Dopiero co Pudelek informował, że w nowym sezonie podobno ma zatańczyć Sebastian Fabijański. Teraz my ujawniamy nowe nazwisko.

Zobacz wideo Sikora wspomina "Taniec z gwiazdami" i podsumowuje Kaczorowska?

"Taniec z gwiazdami". Poznaliśmy kolejną uczestniczkę!

Kolejną uczestniczką najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" będzie Paulina Gałązka. Informację o pojawieniu się aktorki na parkiecie przekazała Plotkowi osoba z produkcji. Przypomnijmy, że aktorka jest znana między innymi z takich hitów, jak "Dziewczyny z Dubaju", "Furioza", "Diabeł" czy "Na twoim miejscu". Gałązka wykazuje się również wyjątkowym poczuciem stylu, o czym regularnie rozpisują się media. Przypomnijmy także, że aktorka była również nominowana w plebiscycie Plotka Jupitery Roku w kategorii "Stylowa gwiazda roku". Teraz ma sprawdzić się na parkiecie. Będziecie kibicować?

Kto jeszcze wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"? W sieci krążą plotki

Nieustannie pojawiają się informacje na temat gwiazd, które rzekomo mają wystąpić w nowej odsłonie "Tańca z gwiazdami". Według serwisu Kozaczek.pl, Polsat jest w trakcie negocjacji z Beatą Ścibakówną i Heleną Englert. "Helena Englert obecnie jest na topie i mocno wyróżnia się wśród gwiazd młodego pokolenia. Jej mamy nikomu nie trzeba przedstawiać. Rywalizacja matki i córki na parkiecie jest mocnym pomysłem, który przyciągnąłby widzów. To coś, czego jeszcze w tym show nie było" - mówił informator portalu. Pojawiło się też nazwisko Mateusza Pawłowskiego. Informacje przekazał Pudelek. "To nie były trudne rozmowy. Mateusz chciał wystąpić, zachęcony sukcesem Maćka Musiała, który odpadł tuż przed finałem, a także ciepłym przyjęciem przez publiczność jego serialowego ojca, granego przez Tomasza Karolaka" - przekazano. Kogo chcielibyście zobaczyć na parkiecie? ZOBACZ TEŻ: Janja Lesar nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Wszystko przez... Katarzynę Zillmann!