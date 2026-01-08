Olga Frycz, która niebawem powita na świecie trzecie dziecko, pochwaliła się na Instagramie chwilą spędzoną z młodszą córką. Aktorka, leżąc w wannie, zasłonięta pianą, pokazała, jak jej córka Zosia ustala poziom wody, przygotowując się do rodzinnej gry "w wieloryba". Pod zdjęciem pojawiła się jednak dyskusja na temat bezpieczeństwa kąpieli w wannie w czasie ciąży. Co na to specjalistka?

Olga Frycz pokazała, że kąpie się w wannie w trakcie ciąży. Czy to bezpieczne? Ginekolożka rozwiała wątpliwości

Pod zdjęciem, na którym aktorka leży w wannie pełnej wody i piany, wywiązała się dyskusja dotycząca bezpieczeństwa kąpieli w wannie podczas ciąży. "W ciąży powinno się brać prysznic. Pozdrawiam" - napisała jedna z internautek. Inne osoby dołączyły do rozmowy, przekonując jednak, że nie jest to zabronione. Komentarz zostawiła także Olga Frycz. "Pozdrawiam" - odpisała krótko aktorka, bez wchodzenia w dyskusję. Jaka jest prawda?

Postanowiliśmy zapytać o tę kwestię Agnieszkę Nalewczyńską. Ginekolożka rozwiała wątpliwości i uspokoiła przyszłe mamy. - Jako ginekolog uspokajam: tak, w ciąży można się kąpać w wannie - to nie jest zakazany rytuał ani medyczne tabu - stwierdziła. Jak twierdzi specjalistka, klucz tkwi jednak w rozsądku. - Woda powinna być ciepła, nie gorąca, kąpiel krótka i relaksacyjna, a nie "jak w jacuzzi po nartach". Unikamy przegrzewania, długiego leżenia i śliskich akrobacji przy wychodzeniu z wanny, bo ciąża to nie moment na testowanie grawitacji. Sauna i bardzo gorące kąpiele odpadają. Pamiętajmy, żeby stosować tylko bezpieczne kosmetyki do higieny intymnej - dodała w rozmowie z Plotkiem.

Kąpiel w wannie w czasie ciąży? "Relaks tak, rozsądek - obowiązkowo"

Co istotne, ginekolożka podkreśliła, że w razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze warto skonsultować się z lekarzem, ponieważ każda ciąża jest indywidualna i wymaga odrębnej oceny. - Jeśli ciąża przebiega prawidłowo - wanna może być przyjemnym elementem dnia. Jeśli jest to ciąża wysokiego ryzyka albo coś budzi niepokój, decyzję zawsze warto skonsultować indywidualnie. Czyli: relaks - tak, rozsądek -obowiązkowo - podsumowała.