Tyle trzeba zapłacić za obraz od Natalii Niemen. Podała konkretne kwoty

Natalia Niemen była gościnią podcastu "Galaktyka Plotek". W rozmowie z prowadzącym Marcinem Wolniakiem opowiedziała m.in. o swoim życiu codziennym, rozwodzie oraz trudnych doświadczeniach związanych z religią. Nie zabrakło także tematu jej kariery. Natalia Niemen spełnia się w różnych dziedzinach. Od dłuższego czasu maluje obrazy i ma na koncie udane wystawy artystyczne.

Zobacz wideo Natalia Niemen maluje obrazy. Tyle trzeba za nie zapłacić

Natalia Niemen o swoich obrazach. "Zależy od techniki i od formatu"

Marcin Wolniak zapytał Natalię Niemen o to, ile trzeba zapłacić za jej obrazy. Odpowiedziała wprost. - Zależy od techniki i od formatu. No, od jednego kafla do kilku - powiedziała. Natalia Niemen wyjawiła także, że dużą popularnością cieszy się konkretny rodzaj jej twórczości. - Bardzo dużo ludzi chce ode mnie erotyki. No, już prawie całą wystawę 'Erotyków' w Kalinowym Sercu wyprzedałam - dodała. Piosenkarka jest otwarta na realizowanie prywatnych zamówień. - Jak państwo będą się mieli ochotę nabyć któryś z moich rozgrzewających rysunków, to zapraszam, można do mnie pisać prywatnie i też rysuję na zamówienia, również owe erotyki - powiedziała w podcaście "Galaktyka Plotek".

Natalia Niemen nie farbuje włosów. Wyjawiła powód. "Nie płacę co miesiąc"

W trakcie wywiadu Natalia Niemen zdradziła także, dlaczego zrezygnowała z farbowania włosów. - Wydaje mi się, że zaczęło się od Andie MacDowell, która zobaczyłam lat temu kilka w tej szopie srebrnej. Zainspirowało mnie to. Nie wiem, czy gdyby ten trend nie powstał, sama bym go rozpoczęła. Pewnie nie. Zainspirowało mnie coraz bardziej poszerzające się grono pań z innych krajów niż Polska, które te siwe włosy zaczęły hodować - wyznała wokalistka. Na tym jednak nie koniec. - Po drugie indywidualizm - nie przymierzając, zawsze byłam indywidualistką. Po trzecie - ekonomia. Nie płacę co miesiąc, bo to do dobrego fryzjera trzeba chodzić i dobrą farbą się farbować - dodała i zaznaczyła, że obecnie jej włosy są w lepszej kondycji. - Nabrały jakiejś takiej fenomenalnej siły. I tyle, po prostu mi się podobają - powiedziała.