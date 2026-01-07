Niemen chce pląsać w 'Tańcu z gwiazdami'?! Wolniak zwrócił się do Miszczaka

W najnowszym odcinku podcastu "Galaktyka Plotek" gościem Marcina Wolniaka była Natalia Niemen. Wokalistka w bardzo szczerej rozmowie otworzyła się m.in. na temat końca swojego małżeństwa. Artystka wyznała, jak cała sytuacja odbiła się na jej dzieciach. Wspomniała także o swoim stosunku do religii. - Uważam, że religia to jest najgorsze zło tego świata. I tak jak kiedyś mieliśmy czasy palenia na stosach i inkwizycji, dla mnie nie ma różnicy. (...). Natomiast nie pali się fizycznie ludzi na stosach, czyli się tam nie ścina, ale łamie się serca, łamie się życiorysy - wyznała. Więcej przeczytasz tutaj. Redaktor Plotka miał okazję poruszyć z Natalią Niemen także lżejsze tematy. Gościni Plotka wyznała, w jakim z telewizyjnych programów wzięłaby udział.

Natalia Niemen w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? W tej sprawie ma jasne stanowisko

Natalia Niemen 24 stycznia 2026 roku kończy 50 lat. W związku z rozpoczęciem nowej dekady życia i zmianami, które to za sobą niesie, Marcin Wolniak zapytał wokalistkę, czy byłaby otwarta na przyjęcie zaproszenia do któregoś z telewizyjnych programów, aby zaistnieć w mainstreamie. Prowadzący podcast "Galaktyka Plotek" wspomniał o flagowych programach stacji Polsat, jakimi są "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i "Taniec z gwiazdami". Co na to artystka? Niemen podkreśliła, że format "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" odpada ze względu na obciążającą cerę charakteryzację.

Z Anią Rusowicz rozmawiałam. Okazuje się, że się cera niszczy, bo te maski, te kleje. Ja mam paranoję na punkcie wyglądu

- podkreśliła.

Natalia Niemen wzięłaby udział w popularnych show Polsatu. "Musiałabym tylko poprawić kondycję"

W dalszej części rozmowy Natalia Niemen wspomniała o sytuacji, której doświadczyła ostatnio w pociągu, odnosząc się do swojej wypowiedzi na temat paranoi na punkcie wyglądu. Powiedziała, że została ostatnio zaczepiona w pociągu przez młodych mężczyzn, którzy skomplementowali ją i przyznali, że wygląda znacznie młodziej niż wskazuje jej metryka. - Ostatnio panowie w pociągu powiedzieli mi, że wyglądam na 34 lata (...) więc kleje na gębę nie - dodała. Artystka przyznała, że chętnie przyjęłaby propozycję do udziału w "Tańcu z gwiazdami". -Taniec to bardziej. Musiałabym tylko kondycję poprawić. Fajne to by było - podsumowała. Prowadzący zwrócił się do dyrektora programowego Polsatu. - Panie Edwardzie, niech pan dobrze to przemyśli - skwitował Marcin Wolniak.