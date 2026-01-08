Syn Steczkowskiej szczerze o narzeczeństwie. Mówi o kłótniach

Pod koniec grudnia 2025 roku syn Justyny Steczkowskiej, Leon Myszkowski oświadczył się swojej wieloletniej partnerce Kseni Ngo. Romantyczna randka podczas której doszło do zaręczyn odbyła się na plaży na Malediwach. Więcej przeczytasz tutaj. Mama Leona była zachwycona tymi wieściami. - Jestem bardzo szczęśliwa. Dziewczyna jest piękna, mądra, dobra, więc tylko mogę się cieszyć, że dołączyła do naszej rodziny - podkreśliła Justyna Steczkowska w rozmowie z Plotkiem. O kulisach związku Leon Myszkowski opowiedział Marcinowi Wolniakowi. Młody celebryta przyznał, że często nie zgadza się ze swoja partnerką i w jego relacji zdarzają się nieporozumienia. Podkreślił, co dla niego jest kluczem do sukcesu do tego, aby budować trwałą i zdrowa relację.

Leon Myszkowski o kłótniach w związku. "Często Ksenia myśli jedno, ja myślę drugie"

Leon Myszkowski w rozmowie z Marcinem Wolniakiem z Plotka przyznał, że również w jego związku z ukochaną zdarzają się kłótnie i konflikty, ale podstawą trwałości relacji nie tylko romantycznych jest według niego rozmowa. Sam miał okazję uczyć się tego, jak budować związek na przykładzie swoich rodziców. Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski już ponad 25 lat są małżeństwem. - Wiesz co, zawsze staram się patrzeć na to w taki sposób, że jeżeli między sobą nie rozmawiacie i nie próbujecie się dogadać, to nic nie wytrzyma. Niezależnie czy to jest w związku, biznesie czy pracy z ludźmi - zawsze najważniejsza jest rozmowa z drugim człowiekiem. Niezależnie od tego czy coś się stało czy nie stało. Po prostu trzeba się między sobą zawsze dogadywać, co czasem, wiadomo, bywa trudne - podkreślił. Wspomniał, że różnice zdań zdarzają się także w jego relacji, ale para zawsze stara się spotkać w połowie drogi.

Często Ksenia myśli jedno, ja myślę drugie i weź to pogódź, ale zawsze znajduje się gdzieś tam jakiś kompromis w tym. Każdy jest delikatnie albo zadowolony bardziej albo mniej zadowolony, ale jesteśmy przynajmniej razem. Jesteśmy dogadani

- powiedział.

Leon Myszkowski o przepisie na dobry związek. "Każdy ma swoje zdanie"

W dalszej części wywiadu Leon Myszkowski podkreślił, że kłótnie zawsze zdarzają się w relacjach i są nieuniknione. - Natomiast najważniejsze jest to, żeby umieć te problemy rozwiązywać, a nie eskalować. To jest pierwsza rzecz, a druga, żeby zawsze wysłuchać drugiej strony, bo z reguły to jest tak, że racja jest gdzieś pośrodku, a nie tak, że jedna strona ją ma. To samo jest w normalnym życiu niezależnie z kim. Każdy ma jakieś swoje zdanie, swoją opinię. Warto wysłuchać, nie trzeba się przecież zgadzać - dodał.