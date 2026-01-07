Kupicha wyglądał na sylwestrze jak rafaello. Mówi wprost o stylizacji

Piotr Kupicha był jedną z gwiazd "Sylwestra z Dwójką" w Katowicach, którego również poprowadził. Widzowie w dużej mierze zwrócili przy tym uwagę na ciekawą stylizację wokalisty podczas imprezy - białą marynarkę, która zdobiona była białymi, dużymi kwiatami. O kreacji porozmawiał z liderem zespołu Feel nasz redaktor, Marcin Wolniak.

Piotr Kupicha niczym rafaello na sylwestrze. "Trzeba siebie odkrywać"

- Ja jestem chyba za Cienki Bolek jeśli chodzi o takie stylizacje. Raczej jestem prosty synek ze Śląska, który raczej by założył skórzaną kurtkę. Tak też jesteśmy wychowani na zespole Dżem, ja to będę zawsze powtarzał - zdradził nam Kupicha, pytany o to, czy sam wystylizował się na sylwestrową imprezę.

- Faktycznie jest stylista w telewizji (...), który wszystkie te stylizacje wymyśla. To jest też fajne, bo trzeba siebie odkrywać. (...) Faktycznie dobrze jest przełamywać też samego siebie w głowie, czyli niekoniecznie zawsze musisz występować w czarnej skórze - dodał muzyk, nie kryjąc, że był zadowolony z kreacji, w której wystąpił na scenie. - Możesz wystąpić w marynarce w kwiaty i to się nic złego nie dzieje. Świat leci tak szybko do przodu, że trzeba w obecnych czasach za tym światem nadążać - podsumował Kupicha w rozmowie z Plotkiem.

