Aneta Kręglicka pokazała na swoim instagramowym profilu nowe włosy i opisała, dlaczego zdecydowała się na ostre cięcie. "Zauważyłam, że moja nowa fryzurka zrobiła trochę zamieszania. A stoi za nią, jak od ponad dwudziestu lat ta sama osoba - Leszek Czajka. Nosiliśmy się z tym zamiarem od dawna i ciach… Bardzo potrzebowałam tej zmiany. Zmęczona kręceniem loka czekałam na dobry moment. A poza tym, jaka wygoda. Teraz o włosy pięknie zadbam, wcześniej z ich kondycją bywało różnie" - pisała. A co o jej fryzurze sądzi Piotr Sierpiński?

REKLAMA

Zobacz wideo Dobek o nich chętnie czyta na Plotku. Zaskakujące słowa

Aneta Kręglicka z nową fryzurą. Piotr Sierpiński komentuje. "Krótsza forma pokazuje kobietę, która zna siebie, swój styl"

Piotr Sierpiński przyznał w rozmowie z Plotkiem, że metamorfoza Kręglickiej była strzałem w dziesiątkę. - Ta fryzura nic Anecie Kręglickiej nie odjęła i niczego jej nie dodała – bo ona sama w sobie jest piękną, silną kobietą i nie potrzebuje fryzury, żeby cokolwiek udowadniać. To zmiana zdecydowanie na plus: jest nowocześniej, odważniej i bardzo świadomie. Krótsza forma pokazuje kobietę, która zna siebie, swój styl i swoją wartość - powiedział nam.

Wspomniał także o kolorze włosów modelki. - Bardzo dobrze dobrany jest także kolor – naturalny, elegancki, bez zbędnych kontrastów. To odcień, który podkreśla urodę Anety, jej cerę i klasę, a jednocześnie nie dominuje całego wizerunku - wyznał i pochwalił pracę Czajki. - Z ogromnym szacunkiem odnoszę się do pracy Leszka Czajki. To stylista ikona, a wykonana przez niego fryzura jest spójna, czysta w formie i dokładnie taka, jaka powinna być w przypadku kobiety tej klasy - usłyszeliśmy.

GALERIA KRĘGLICKAOtwórz galerię

Aneta Kręglicka zasypana komentarzami. Tak internauci oceniają jej metamorfozę. "Pięknie i z klasą"

W mediach społecznościowych modelki pojawiło się sporo komentarzy na temat jej fryzury. Internauci nie kryli zachwytu. "Pięknej kobiecie w każdej fryzurze wspaniale", "Bardzo ładnie", "Pięknie i z klasą", "Wygląda pani świeżo w tej fryzurze", "Zachwycająca w każdej chwili" - pisali na instagramowym profilu Anety Kręglickiej.

Piotr Sierpiński to nie tylko fryzjer gwiazd, ale także laureat Vogue Beauty Awards i rekordzistę Guinnessa w najszybszym przedłużaniu włosów. Obecnie włosowy ekspert szykuje się do drugiej edycji "Look & Learn" w Łodzi. Impreza dla fryzjerów z całej Polski, połączona ze szkoleniami, odbędzie się 17 stycznia w Hali Expo.