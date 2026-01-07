Piotr Kupicha był jednym z prowadzących podczas "Sylwestra z Dwójką" w Katowicach. Popularny muzyk udzielił za kulisami imprezy wywiadu Plotkowi. Jednym z tematów, który poruszył nasz redaktor Marcin Wolniak były występy zespołu Feel na weselach. Lider grupy ma na ten temat jasne zdanie.
- To jest podchwytliwe pytanie (...). Wydaje mi się na weselu raz u Lukasa Podolskiego zagraliśmy. Właściwie to nie było takie "wesele wesele" tylko... To straszny wypas tam był. (...) To była impreza weselna, ale ona bardziej przypominała festiwal niż wesele - zaczął Kupicha, zapytany o możliwość pojawienia się zespołu Feel na wspominanej imprezie. - Ta stawka wtedy był dwukrotna czy trzykrotna normalnej stawki... - dodał wokalista. Jak się okazało, podstawowa stawka grupy zaczyna się na 40 tys. złotych.
- My bierzemy więcej w sezonie, ale też organizatorzy dostają naprawdę bardzo wysoką jakość. Inflacja, ceny poszły w górę. Wysyłamy trzy samochody. To jest kupa sprzętu, to jest ekipa, którą trzeba zakwaterować, która musi przygotować całe wydarzenie - wytłumaczył nam dalej Kupicha. Choć zespołowi Feel zdarzyło się pojawić na weselu Podolskiego, zespół ma unikać tego rodzaju występów. - Myślę dlatego m.in. Feel jest (...) zespołem, który jest chętnie zapraszany na imprezy, na dni miasta. Na wesela nie. Na wesela odmawiamy - podsumował muzyk. Co ciekawe, wyznał na koniec, że wyjątek mogliby zrobić przy okazji wesela np. Roberta Lewandowskiego.
W tym samym wywiadzie Kupicha został też zapytany o niedawne kontrowersje wokół reklamy piwa, w której Tomasz Karolak wystąpił przebrany za św. Mikołaja. Wokalista skomentował, że sam również zgodziłby się wziąć udział w takim przedsięwzięciu. - Ja bym się zgodził. Ja w ogóle bardzo lubię Tomka Karolaka. (...) Widziałem wypowiedzi niektórych ludzi, którzy bardzo negują tę reklamę. To jest skrajność znowu. (...) To jest skierowane do osób pełnoletnich, ta reklama. Ma emisję w godzinach odpowiednich. I tutaj mam wrażenie, że to jest kolejna taka aferka - powiedział nam Kupicha. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Piotr Kupicha wprost o kontrowersyjnej reklamie z Karolakiem. 'Mnie nawet bawi'".